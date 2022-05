Altra tragedia per il cantante Nick Cave: è morto il figlio Jethro, che lavorava come modello ed era molto conosciuto nel mondo fashion. Sette anni fa il cantante aveva perso il terzogenito Arthur, caduto tragicamente da una scogliera. L’impatto era stato fatale. Oggi Nick Cave deve salutare anche il secondo figlio morto in circostanze misteriose.

Jethro Cave aveva 31 anni ed è morto sette anni dopo il fratello Arthur, scomparso all’età di 15 anni nel 2015 dopo essere caduto da una scogliera a Brighton, in Gran Bretagna. Un altro duro colpo per la famiglia scossa dall’ennesimo tragico lutto. La notizia è stata data dallo stesso cantautore australiano:

Con molta tristezza, posso confermare che mio figlio, Jethro, è morto. Saremmo grati per il rispetto della privacy della famiglia in questo momento.

Il modello di 31 anni aveva appena lasciato la prigione su cauzione. Gli agenti lo avevano arrestato per lesioni procurate alla madre, che era rimasta ferita dopo che i due avevano avuto un’accesa discussione per le sigarette.

I rapporti tra Jethro e il padre non erano mai stati idilliaci: si erano incontrati per la prima volta quando lui aveva 7 anni.

È stato un periodo difficile, ma alla fine è stato fantastico. Con mio eterno rammarico, non ho avuto molti contatti con i Jethro nei primi anni, ma ora ho un ottimo rapporto con lui.

In lutto Nick Cave, è morto il figlio Jethro: aveva 31 anni. Ancora ignote le cause del decesso

Non si conoscono ancora le cause del decesso del modello 31enne che aveva lavorato con Balenciaga. Aveva già avuto problemi con la giustizia: aveva seguito un percorso per disintossicarsi dalle sostanze di cui era dipendente e non poteva avere contatti con la madre.

Il fratello 15enne Arthur era morto nel 2015 cadendo da una scogliera dopo aver assunto allucinogeni. Il modello morto aveva altri due fratelli da parte di padre: il 30enne Luke nato dal primo matrimonio con Viviane Carneiro e il 21enne Earl nato dal matrimonio con Susie Bick.