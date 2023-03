Le forze dell’ordine al momento sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro in cui purtroppo Nicola Courtney ed il suo bimbo di 3 anni Lucas hanno perso la vita. Erano fermi sul ciglio di una strada con l’auto in panne, quando un tir li ha travolti.

All’arrivo dei sanitari per entrambi non c’è stato nulla da fare. Hanno solo potuto constatare i due strazianti e prematuri decessi. Gli inquirenti ora sono a lavoro per ricostruire il sinistro.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella di venerdì 10 marzo. Precisamente lungo l’autostrada 180, in una zona residenziale del Regno Unito.

Nicola ed il piccolo Lucas erano a bordo della loro Ford Focus. Non è chiaro ancora dove fossero diretti, quando all’improvviso per un guasto, la macchina si è fermata.

La donna non sapendo cosa fare, per prima cosa ha chiesto aiuto al marito e successivamente ha chiesto l’intervento di un carro attrezzi. Erano rimasti chiusi dentro al veicolo, in attesa dei soccorsi.

Tuttavia, è proprio in quei secondi che un tir, che probabilmente non è reso conto conto dell’auto in panne, li ha travolti. Andava ad una velocità davvero elevata, per questo lo scontro è stato molto forte. Ha scaraventato l’auto per diversi metri.

L’ultimo post di Nicola Courtney sui social per suo figlio

All’arrivo dei sanitari purtroppo per la mamma e per il piccolino non c’era ormai più nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due. Nicola era molto attiva sui social e solo tre giorni prima aveva pubblicato una foto del figlio con i suoi stivali di Spider-man. Nella didascalia aveva scritto:

Questa foto è proprio tutto. Il mio bambino in tuta e stivali di gomma e lavora con suo nonno sul trattore.

Al momento le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica. Per questo stanno cercando dei testimoni che possano aiutare nelle indagini e nella ricostruzione dei fatti.