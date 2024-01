Si indaga sul decesso di Nicola Cristian Trolese, il musicista trovato senza vita a 21 anni nella sua casa di Camponogara, in provincia di Venezia. In passato aveva avuto problemi con alcune dipendenze

Si indaga in provincia di Venezia per il decesso improvviso di Nicola Cristian Trolese. Il corpo del giovane musicista di 21 anni è stato trovato senza vita nella sua casa a Camponogara. In passato il ragazzo aveva avuto problemi di dipendenza, che sembrava aver risolto. Poco prima di perdere la vita aveva dovuto dire addio al nonno al quale era particolarmente legato.

Il corpo del ragazzo di 21 anni è stato trovato senza vita nella sua casa a Camponogara, in provincia di Venezia, nella giornata del 5 gennaio 2024. In paese tutti lo conoscevano per la sua passione per la musica, che lo aveva portato a condividere i suoi pezzi sui social.

In passato aveva anche partecipato a diverse manifestazioni di paese, dove aveva sempre suonato la sua musica nelle piazze. Il Comune lo conosceva e tutti sapevano che in passato aveva dovuto superare alcune difficoltà.

Il 21enne aveva in passato avuto diverse difficoltà, che aveva potuto superare anche con l’aiuto della medicina. Aveva avuto problemi di dipendenza e più volte, dopo esserne uscito, ne era ripiombato, cercando sempre di risollevarsi.

Il giovane musicista era appassionato di musica, alla quale si era dedicato anima e corpo dopo aver studiato all’Egim di Mirano, una scuola professionale dove aveva ottenuto il diploma. Prima di perdere la vita aveva lasciato dei messaggi preoccupanti sui social, che avevano allarmato la famiglia e gli amici.

Da poco Nicola Cristian Trolese aveva perso il nonno al quale era molto legato

Dopo il ritrovamento del suo corpo senza vita, si cerca di capire cosa possa essere successo al ragazzo di 21 anni. Nessuna ipotesi è esclusa, nemmeno quelle di overdose da sostanze stupefacenti o un gesto volontario.

Le sue canzoni erano tormentate e parlavano spesso dei disagi che provava e sulle difficoltà di vivere. Dopo gli ultimi messaggi scritti sui social, famigliari e amici si sono allarmati. Fino al tragico epilogo.