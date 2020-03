Nicola Higuaìn in difesa di suo fratello Gonzalo: “nostra madre sta male. Chiediamo un po’ di rispetto”. Gonzalo Higuaìn criticato per aver violato la quarantena per tornare in Argentina... Il fratello Nicola prova a spiegare i motivi del gesto su Twitter.

NICOLA HIGUAIN: "Nostra madre ha il cancro da quattro anni, chiediamo solo un po' di rispetto". E' di tre giorni fa la notizia diffusa riguardante una presunta fuga verso casa dell'attaccante argentino in forza alla Juventus, Gonzalo Higuaìn. E' stato il fortissimo legame che l'attaccante ha con la madre e con la famiglia in generale, a spingerlo, nella notte tra mercoledì e giovedì, a recarsi all'aeroporto Caselle di Torino, per salire su un jet privato e volare verso l'Argentina, a casa sua. Nonostante molte persone vicine a lui pare che gli abbiano consigliato di non partire, Higuaìn ha pianificato il tutto con una precisione maniacale, munendosi del certificato che confermava la negatività al Coronavirus e riuscendo così ad ottenere l'autorizzazione valida per poter intraprendere il viaggio. Non sono certo mancate le critiche nei giorni successivi verso l'argentino. Colpevole, secondo molti personaggi più o meno vicini al mondo del calcio e dello sport, di aver violato l'isolamento a cui erano e sono sottoposti tutti i tesserati della societa Juventus, a seguito della riscontrata positività al Covid-19 di due compagni di squadra dello stesso Higuaìn: Rugani e Matuidi. A scendere in "difesa" di Gonzalo Higuaìn e a provare a spiegare il suo gesto, è stato suo fratello e agente Nicola che, come ha scritto anche il sito foxsports.it, ha pubblicato un post su Twitter. "Nostra madre ha un cancro da quattro anni e sta continuando la battaglia contro la malattia. Chiediamo solo un po' di rispetto e comprensione". Poco fa è giunta la notizia che un altro giocatore della Juventus, è risultato positivo al tampone per il Covid-19: Paulo Dybala. Insieme a lui, anche la fidanzata Oriana Sabatini. È stato lo stesso attaccante argentino a dare la notizia: "Ciao a tutti, abbiamo appena ricevuto l'esito del test e sia io che Oriana siamo risultati positivi al Covid 19- scrive Dybala -. Per fortuna, sia io che lei stiamo bene e siamo in perfetto stato. Grazie dei messaggi di affetto"