In un messaggio inviato da Nicola Turetta a Gino Cecchettin il padre di Filippo, che avrebbe tolto la vita a Giulia, la sua ex fidanzata, chiede perdono per quanto fatto da suo figlio. L’uomo era alla fiaccolata per la giovane 22enne trovata senza vita a pochi giorni dalla scomparsa dei due giovani. Con lui c’era anche la moglie. Il papà di Giulia ha sempre avuto un pensiero anche per la famiglia di Filippo.

Gino Checchettin e Nicola Turetta si sono scritti dei messaggi su Whatsapp. Emanuele Compagno, difensore di Filippo Turetta, accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin e attualmente agli arresti in Germania, ha raccontato di questo scambio di messaggi tra i due genitori.

Il legale della famiglia di Giulia e lo zio materno, Andrea Camerotto, però, non sarebbero al corrente di questi messaggi. A loro non risulta, infatti, che i due si siano sentiti telefonicamente in questi giorni. Anche se il padre di Filippo con la moglie ha partecipato alla fiaccolata per Giulia.

Secondo quanto riportato, in questi messaggi il papà di Filippo Turetta avrebbe espresso al padre di Giulia Cecchettin la massima partecipazione al dolore della famiglia della 22enne e una forte vicinanza in questo momento di grave lutto per tutti quanti.

Inoltre, l’uomo avrebbe chiesto perdono per quello che suo figlio ha fatto all’ex fidanzata. Aggiungendo poi che suo figlio “Filippo dovrà pagare quel quello che ha fatto”. Il ragazzo coetaneo di Giulia si trova in carcere in Germania, dopo che gli agenti tedeschi hanno individuato la sua auto in autostrada.

Nicola Turetta avrebbe scritto a Gino Cecchettin per chiedergli scusa per quello che suo figlio ha fatto a Giulia

In diretta a Pomeriggio Cinque, intanto, il padre di Giulia ha chiesto di rispettare la volontà della sua famiglia di rimanere in silenzio per un po.