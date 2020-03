Nicola Zingaretti, il governatore del Lazio, positivo al Coronavirus Nicola Zingaretti, il governatore del Lazio, positivo al Coronavirus lo ha annunciato lui stesso in un video su Facebook; ecco come sta e cosa farà

Nicola Zingaretti, il governatore del Lazio, è risultato positivo al Coronavirus: lo ha annunciato lui stesso sulla sua pagina Fagebook postando un video. Il governatore spiega di essere a casa e di seguire il protocollo insieme alla sua famiglia.

Il segretario del PD inizia così il suo video:

“È arrivato. Anch’io ho il coronavirus. Ovviamente mi attengo e sarò seguito secondo tutti i protocolli che sono previsti in questi casi per tutti”.

Nicola Zingaretti ha poi tranquillizzato tutti sulle sue condizioni di salute che ha definito buone:

“Sto bene e quindi è stato scelto l’isolamento domiciliare. Continuerò da casa a seguire quello che potrò seguire tranquillamente. La mia famiglia anche sta seguendo quelli che sono i protocolli che si seguono in queste situazioni”.

Il segretario del PD ha anche voluto spiegare le misure prese dalla Asl per contenere il contagio e ha spiegato che saranno contattate e sottoposte al tampone tutte le persone entrate in contatto con lui in questi ultimi giorni:

“La Asl sta contattando tutte le persone che in questi giorni mi sono state più vicine al lavoro per i colloqui e per le verifiche del caso”.

Infine, Nicola Zingaretti ha anche promesso ai suoi sostenitori di continuare a lavorare da casa:

“Ho informato ovviamente il vicepresidente Teodori della giunta regionale per mandare avanti il lavoro così come il vicesegretario del PD Orlando con gli organismi in carica seguirà tutte le attività politiche”.

Poi il governatore del Lazio ha concluso con molto ottimismo e grinta il suo discorso:

“Io ho sempre detto: Niente panico, combattiamo. Quantomai in questo momento darò il buon esempio seguendo alla lettera quello che sono le disposizioni dei medici, della scienza, tentando di dare una mano lavorando da casa per quello che mi sarà possibile e combatto com’è giusto fare per ciascuno di noi e per tutto il paese”.

Immediate le reazioni dal mondo politico. Luigi Di Maio, il ministro degli esteri, ha scritto: “Auguro una pronta guarigione a Nicola Zingaretti. Contento che Nicola abbia rassicurato tutti personalmente con un video. In questa fase, nonostante le difficoltà, è fondamentale restare uniti”.

Matteo Renzi, il leader di Italia Viva, lo ha incoraggiato a combattere con un tweet: “Forza Nicola, tutti con te! E con tutti coloro che stanno combattendo contro il Coronavirus. Tutti insieme, tutti!”.

Anche Antonio Tajani, il vicepresidente di Forza Italia, gli ha dedicato un pensiero su Twitter: “In bocca al lupo a Nicola Zingaretti”.

Anche noi auguriamo a Nicola Zingaretti una buona guarigione.