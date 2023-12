Aveva solo 2 anni Nicolò Feltrin, quando ha perso la vita per un overdose da sostanze stupefacenti. Aveva mangiato la pasta al ragù con droga data dal padre per farlo dormire

Aveva solo 2 anni Nicolò Feltrin, quando ha perso la vita. La diagnosi dei medici sulle cause del suo decesso parla di overdose. Il bimbo, infatti, ha perso la vita a causa di una pasta al ragù che il padre gli aveva dato da mangiare. Aveva messo dentro delle sostanze stupefacenti per farlo dormire.

La prima udienza nei confronti di Diego Feltrin, il papà di 44 anni di Nicolò, si è chiusa al Tribunale di Belluno con un rinvio tecnico. L’uomo è accusato di omicidio colposo, spaccio di droga al bambino e morte come conseguenza di altro reato.

Nicolò aveva solo due anni. Era a casa, a Codissago, una frazione di Longarone, in provincia di Belluno, quando il padre gli ha preparato una pasta al ragù con dentro delle sostanze stupefacenti che lo hanno mandato in overdose. Il padre voleva farlo addormentare con la droga.

La prima udienza per Diego Feltrin, difeso dall’avvocato Massimiliano Xaiz, è stata dunque rinviata. Si dovrà tornare davanti al giudice per l’udienza preliminare, Enrica Marson, il prossimo 11 gennaio, per valutare eventuali riti alternativi nel processo.

La difesa dell’uomo di 44 anni sta cercando di ottenere uno sconto di pena. Forse si ricorrerà al rito abbreviato o al patteggiamento. Ma le accuse sono pesanti. Il bimbo di 2 anni ha perso la vita per “intossicazione acuta da sostanza ad azione psicotropa a seguito di indigestione di hashish”, come sottolineato a più riprese dagli avvocati accusatori.

La ricostruzione della Procura punta il dito contro il padre, che avrebbe mescolato l’hashish nella pasta al ragù data da mangiare al figlio, con molta probabilità per farlo stare tranquillo e per farlo dormire.

Per l’accusa questo è il punto più difficile da provare, sul quale la difesa punta per avere il patteggiamento: c’è stato davvero spaccio di sostanze stupefacenti? In realtà nel corpo di Nicolò Feltrin non c’erano solo tracce elevatissime di hashish, ma anche di cocaina, eroina e metadone. Forse era una prassi mescolare la droga nella pappa del bambino?