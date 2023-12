Chi era Noé Bafania? Era un uomo violento e con disturbi depressivi. L'uomo di 33 anni ha ucciso la moglie e i quattro figli: la Francia è sotto choc per quanto è successo

Si chiama Noé Bafania ed è un uomo di 33 anni che è finito in manette dopo una breve fuga. Lui ha già confessato di aver fatto fuori la sua intera famiglia, in un appartamento a Meaux, una città che si trova alle porte di Parigi, in Rancia. Lui era un uomo molto violento e con disturbi depressivi. Già nel 2017 aveva aggredito la moglie e aveva tentato poi il suicidio.

Ho aggredito la mia famiglia.

Con queste parole l’uomo di 33 anni si è arreso alla polizia francese, confessando, di fatto, l’omicidio della moglie di 35 anni e dei quattro figli di 9 mesi, 4 anni, 7 anni e 10 anni. I corpi senza vita della donna e dei suoi figli sono stati trovati nell’appartamento in cui la famiglia viveva a Meaux. L’omicidio plurimo, come confermato dal procuratore di Meaux, Jean-Baptiste Bladier, è avvenuto la sera di Natale.

Si tratta di una scena del crimine molto violenta.

Queste le parole della Procura ai giornalisti in occasione della prima conferenza stampa per ricostruire quanto accaduto in quell’appartamento.

In casa sono stati ritrovati documenti medici e amministrativi che potrebbero far pensare a un ricovero psichiatrico nel 2017 del padre di famiglia.

In quell’anno l’uomo aveva tentato il suicidio e si sapeva che soffriva di disturbi depressivi e psicotici. Lo avevano ricoverato in psichiatria fino al gennaio del 2020.

In passato l’uomo aveva già aggredito la moglie in casa. Ma la polizia aveva archiviato la denuncia, perché i medici avevano appurato l’incompetenza mentale dell’uomo. Che però, alla fine, ha sterminato tutta la famiglia nella sera di Natale.