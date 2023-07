Lutto improvviso nel mondo dello sport, per la scomparsa di Noemi Lonardi: la giovane di 16 anni ha perso la vita mentre era in sella allo scooter del fratello, che era alla guida del mezzo di trasporto su due ruote. La ragazza è stata sbalzata dal sedile, finendo sotto un SUV. Era campionessa di danza sportiva, aveva da poco vinto la sua meritatissima medaglia d’oro.

Sabato 15 luglio la giovane sedicenne, che da poco aveva terminato il secondo anno del liceo artistico, ha perso la vita sullo scooter guidato dal fratello. Si trovavano insieme sulla strada a Cavaion Veronese e stavano andando sul Lago di Garda per raggiungere gli amici.

Erano tutti in moto e in motorino. Il fratello di 18 anni di Noemi guidava il mezzo. Avrebbe urtato una moto da cross di un loro amico. Andavano a velocità moderata, ma Noemi è stata sbalzata dal motorino, finendo sull’asfalto della corsia opposta mentre sopraggiungeva un SUV.

L’autista del SUV non ha potuto far niente per evitare di investire la ragazza 16enne originaria di San Pietro in Cariano. Noemi ha perso la vita immediatamente. Il personale del 118 ha provato a rianimarla, ma per lei non c’era più niente da fare. Il fratello, in ospedale per dei controlli, è straziato dal dolore:

Mi mancherai tantissimo sorellina. Non te lo dicevo spesso ma eri la persona più importante della mia vita e lo sarai sempre. Insegna agli angeli a ballare, perché sei la numero uno.

Noemi Lonardi era una giovane promessa della danza sportiva, aveva appena vinto una medaglia d’oro

Pochi giorni fa Noemi aveva conquistato la medaglia d’oro nella specialità salsa shine, disciplina caraibica, in occasione del campionato italiano di Rimini. Era una promessa della danza sportiva.

I suoi insegnanti la ricordano con affetto, per loro era come se fosse una famiglia e provano oggi “dolore infinito per la nostra piccola, sorridente e dolcissima Noemi”. Anche la Fids, federazione danza sportiva, ha voluto esprimere il proprio cordoglio: