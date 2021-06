In Italia è vietato dare alcuni nomi ai bambini appena nati. Per evitare fraintendimenti, problemi di varia natura. Un limite che non sempre i genitori accettano. Nel resto del mondo, invece, pare che non sia così. Tanto da poter scegliere come nome del bambino HTML: e se sei figlio di un web designer inevitabile che tu diventi famoso online in men che non si dica.

Un web designer delle Filippine ha deciso di chiamare suo figlio appena nato HTML. Che sappiamo tutti essere un acronimo utilizzato da chi bazzica in internet per parlare del linguaggio digitale. HTML sta per Hypertext Markup Language.

Questo papà lavora nel web: il suo però è più di un lavoro, è una vera e propria passione, tanto da volerla passare anche al figlio appena venuto al mondo. Una tradizione di famiglia avere nomi di Battesimo alquanto bizzarri. Forse HTML è il più “normale”.

Il papà del bambino, che è nato nelle Filippine nel 1985, si chiama infatti Macaroni, per ricordare il famoso formato di pasta del bel paese. I genitori dell’uomo evidentemente adoravano il cibo Made in Italy, visto che la sorella, nata tre anni dopo, nel 1988, si chiama invece Spaghetti, formato di pasta pIù lungo.

Macaroni ha anche un’altra sorella, che però non ricorda del cibo italiano. Lei è nata nel 1998, molti anni dopo, e forse la passione per l’italian food era svanita. Ma non si capisce come mai l’abbiano chiamata Sincerely Yours…

Nome del bambino HTML: tutto il mondo ne parla

Papà Macaroni e le zie Spaghetti e Sincerely Yours danno il benvenuto ad HTML. Così come fanno lo stesso i cuginetti del piccolo, che hanno nomi che si riferiscono ancora una volta al cibo e alla tecnologia: loro si chiamano Cheese Pimiento, Parmesan Cheese, Design e Research.

Ovviamente la storia del neonato chiamato dai genitori HTML è diventata virale e il piccolo, che ha pochi giorni di vita, è già una star sul web. Ora saremmo curiosi di sapere invece come si chiama la mamma…