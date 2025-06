“Non c’erano speranze” spaventoso incidente stradale sulla statale: il bilancio è straziante per un’intera famiglia

Un tragico incidente stradale ha avuto luogo nel pomeriggio sulla strada statale 656, nei pressi di Chieti, causando la morte di quattro persone. L’evento, avvenuto a seguito di uno scontro frontale tra due veicoli, ha sollevato preoccupazione e tristezza nella comunità locale. I dettagli della dinamica e l’identità delle vittime sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Le vittime dell’incidente

Il bilancio dell’incidente ha portato a un totale di quattro vittime, tutte coinvolte in un sinistro che ha visto protagoniste tre automobili: una BMW, una Toyota Urban Cruiser e una Ford Fiesta. L’incidente si è verificato intorno alle 17 di domenica 8 giugno, al chilometro 0,4 della strada statale 656, nelle immediate vicinanze dello stadio “Angelini”. Tra le vittime ci sono tre fratelli, Sergio, un ex medico ospedaliero di 83 anni, Maria, di 82 anni, e Bianca Liberatoscioli, tutti originari di Guardiagrele e a bordo della Toyota. Purtroppo, circa tre ore dopo l’incidente, è deceduto anche il conducente della BMW, Thomas Bojano, un geometra di 27 anni che lavorava nello studio del padre a Lettomanoppello. La sua morte è avvenuta all’ospedale “Santo Spirito” di Pescara, dove era stato ricoverato in condizioni critiche. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia locale di Chieti e i Vigili del fuoco per gestire la situazione e fornire assistenza.

La dinamica dell’incidente

Le prime indagini sulla dinamica dell’incidente stanno cercando di chiarire le cause che hanno portato a questo drammatico evento. Secondo le informazioni preliminari, sembra che la BMW, mentre tentava un sorpasso, abbia invaso la corsia opposta, collidendo violentemente con la Toyota Urban Cruiser. A seguito dell’impatto, la Ford Fiesta, guidata dall’unico sopravvissuto e testimone oculare dell’incidente, ha urtato la parte posteriore della BMW del giovane Thomas Bojano. Le autorità competenti stanno attualmente continuando le indagini per verificare ulteriormente i dettagli e le responsabilità legate a questo tragico evento stradale.