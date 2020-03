“Non lo auguro a nessuno” – Questa cantante subisce un incubo che è iniziato con un brufolo sul viso "Non lo auguro a nessuno" - Questa cantante subisce un incubo che è iniziato con un brufolo sul viso

La cantante e attrice argentina Jimena Barón si è recata negli Stati Uniti qualche giorno fa per registrare il suo nuovo album a Miami, ma la sua permanenza nel paese nordamericano per soddisfare la sua agenda professionale è stata colpita da un problema di salute.

Jimena dovette andare in uno studio medico quando notò un brufolo sul viso che si rivelò essere un foruncolo che doveva essere drenato. “I medici hanno provato a prosciugarlo, ma a quanto pare dovranno operare. Non voglio questo dolore per nessuno” , ha scritto sul suo profilo Instagram.

Nonostante ciò, ha continuato a registrare la sua produzione discografica per Sony Music, è apparsa su Instagram mostrando la lesione che aveva coperto sulla sua guancia sinistra.

Ha detto di aver sentito molto dolore dal brufolo che si è sviluppato sul suo viso, è l’infiammazione della pelle causata dall’infezione di un follicolo pilifero che ha una forma voluminosa o appuntita e acquisisce un colore rossastro.

“Il medico mi ha prescritto antibiotici perché ho un’infezione. Era un brufolo che si è infettato. Mi fa male, ho la pelle calda. È una cosa insolita “, ha detto il cantante. Attraverso le sue storie, Jimena si è lamentata dell’incubo che soffre per la sua infezione. Con sarcasmo ha scritto: “Boil, il mio nuovo album”, riferendosi al lavoro che ha sospeso per la condizione che soffre.

La dermatologa clinica ed estetica Valeria Villoldo, contattata da un media locale, ha offerto informazioni sulla diagnosi dell’artista: “In realtà i foruncoli non si operano. Se ne hai uno, può essere drenato o meno e il trattamento è attraverso antibiotici orali o se è molto complicato, con antibiotici per via endovenosa. ” Ha sottolineato che coloro che sviluppano una lesione di questo tipo non vengono sottoposti a nessun intervento chirurgico.

“Si prosciuga perché è una lesione infiammatoria. Penso che Jimena avesse una cisti sebacea per infezione che è molto frequente in faccia. Sono cisti grasse che spesso si infiammano e causano una lesione infiammatoria simile a quella del foruncolo e si possono drenare o in alcuni casi richiedono una rimozione chirurgica locale. ”

I seguaci della cantante si sono preoccupati perché negli ultimi tre mesi la cantante ha affrontato vari problemi di salute. Nel mezzo di uno spettacolo che avrebbe offerto, è svenuta ed è stata soccorsa, le è stata anche diagnosticata la bronchite i primi giorni dell’anno che l’hanno costretta ad allontanarsi dal palco.

Inoltre, ha affrontato le conseguenze di uno scandalo per le accuse su una delle sue canzoni che ha ricevuto critiche e denunce da vari settori della società. Dopo un tale incidente, soffre di vari problemi nervosi per i quali ha richiesto attenzione psichiatrica.

Nella maggior parte dei casi, le bolle sono causate da batteri Staphylococcus aureus o da altri batteri e funghi presenti nella pelle. Il danno al follicolo pilifero consente all’infezione di penetrare nell’area. Di solito compaiono su viso, collo, ascelle, cosce o glutei, è importante prevenirli con una buona igiene, specialmente negli indumenti che mettiamo a contatto con la pelle, in particolare quelli del trucco, ad esempio.

Questa condizione può causare complicazioni associate alla diffusione dell’infezione al midollo spinale, al cervello, ai reni o ad altri organi, può persino causare sepsi.