Non poteva stare con tua moglie durante la chemioterapia, così questo marito si accampa sotto la tua finestra, con un cartello "Non posso stare lì con te, ma sono qui con te". Il messaggio di un uomo per sua moglie, mentre fa chemioterapia

Questa storia arriva direttamente dal Texas, precisamente dall’ospedale MD Anderson Clinical Care Center di Sugar Land. Una donna di nome Kelly Harrel Corner è stata ricoverata all’interno della struttura sanitaria, poiché aveva bisogno di essere sottoposta ad un ciclo di chemioterapia. Vista l’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo, alla sua famiglia, i suoi tre figli e suo marito, non è stato permesso di accompagnarla e nemmeno di sostenerla. Una decisione che a suo marito è costata tanto, visto il legame speciale che ha con sua moglie e visto il fatto che hanno sempre condiviso tutto. Kelly però, non si aspettava il gesto dell’uomo, una sorpresa meravigliosa, che le ha dato la forza per affrontare la chemioterapia. Dalla finestra dell’ospedale, ha visto Albert accampato per la strada, accanto alla loro macchina, con un cartello con su scritto: “non posso stare lì con te, ma sono qui con te. Ti amo. E grazie a tutto lo staff”. Nel giro di pochissimo tempo, le immagini di questo amorevole marito sono state diffuse sui social network e riportate sui più noti giornali del mondo, diventando virali. La notizia è stata perfino trasmessa su Good Morning America, un famoso programma TV, che va in onda la mattina. Nel mese di gennaio, Kelly ha scoperto di non essere in salute. I medici, dopo accurate visite, le hanno diagnosticato un cancro al seno e adesso dovrà sottoporsi ad una lunga cura. La stessa donna ha pubblicato le immagini di suo marito, sul proprio profilo social: “Nessun visitatore è autorizzato a stare qui, a causa dell’emergenza sanitaria, ma questo non ha fermato Albert. Grazie per tutto il tuo continuo supporto amore”. In questo periodo spaventoso, queste storie sono fondamentali, perché sono in grado di diffondere commozione, amore e di dimostrare come la situazione stia facendo capire alle persone, quali siano le cose importanti della vita. Bigodino.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI