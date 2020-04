Non rispetta la quarantena e il nonno muore per colpa sua Giovane stanco dell'isolamento decide di fare un eccezione e non rispetta la quarantena, ma qualche giorno dopo si rende conto di chi è stato destinato a morire per colpa sua

Il numero di vittime che il coronavirus ha causato dall'inizio dell'anno continua ad aumentare. Il virus si è diffuso con grande velocità e ora molti paesi stanno adottando misure preventive per lottare per la salute di tutti. Sfortunatamente, ci sono ancora quelli che non comprendono la gravità della questione e ignorano le misure di isolamento. Più di 60 mila persone hanno perso la vita a causa del coronavirus. Questo non è solo qualcosa che riguarda chi ne viene colpito, ma con l'atto irresponsabile del contatto con altre persone, rischiano la vita di tutti coloro che li circondano. Eric Luciano Torales è un giovane che ha trascorso un paio di settimane negli Stati Uniti e poi è tornato nel suo paese, l' Argentina. Eric Luciano Torales ha 24 anni. Allora il mondo intero aveva già sollevato tutti gli avvisi sul COVID-19 e l'importanza dell'isolamento. Nonostante ciò, Eric Luciano non ha rispettato l'isolamento, è andato a una festa e giorni dopo ha capito che era responsabile della morte di suo nonno a causa del coronavirus. La festa era la celebrazione del quindicesimo compleanno del cugino di Eric. Luis María Suárez, il nonno del giovane, iniziò a mostrare sintomi allarmanti. L'uomo aveva 71 anni e soffriva di problemi di salute come diabete e ipertensione. È risultato positivo al test COVID-19 e tre giorni dopo ha subito un arresto respiratorio. Ha ricevuto aiuto con un respiratore ma questo non è bastato. "Tutto avrebbe potuto essere evitato ma hanno deciso di interrompere la quarantena organizzando una festa semplice", ha riflettuto un utente sulle reti. Ha perso la vita perché diversi membri della sua famiglia si sono rifiutati di aderire alla quarantena e non hanno pensato a quanto ciò potesse influenzare la vita di chi li circonda. Non appena questa notizia straziante è stata rilasciata sui social media, il mondo intero è rimato oltraggiato. Eric è stato costretto a chiudere i suoi social network a causa dell'enorme quantità di critiche ricevute. Un procuratore federale ha accusato Eric che adesso è in attesa di processo. Sfortunatamente per suo nonno era troppo tardi. Tutte le persone che hanno partecipato alla festa vengono seguite e finora ci sono almeno 26 infetti, incluso il DJ . Uno degli infetti lavorava nello stabilimento Mercedes-Benz di Virrey, quindi anche i dipendenti dell'impianto sono stati isolati. È un vero peccato che il nonno abbia perso la vita a causa delle azioni irresponsabili della sua famiglia. Speriamo che venga fatta giustizia e che vengano prese misure per garantire che tutti siano isolati. Dobbiamo collaborare per il bene degli altri.