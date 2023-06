Non riescono a credere che Michelle Causo non ci sia più, gli amici l'hanno descritta come una ragazza tranquilla e sempre disponibile

Gli amici e i compagni di scuola di Michelle Causo sono sconvolti e non riescono ancora a credere a quello che è accaduto. La loro amica, dentro e fuori la scuola, è morta a soli 17 anni, un loro coetaneo ha spezzato la sua vita e poi ha trasportato il suo corpo in un carrello della spesa.

Piangono e non si capacitano, ricordano Michelle Causo come una ragazza brava e sempre disponibile, amica di tutti e sempre pronta a mettere le cose a posto.

Non sappiamo nulla. L’unica cosa certa è che il killer non avrà vita facile in prigione. Deve sapere che per noi è già morto.

Parole dure, piene di dolore, uscite dalla bocca di ragazzi di soli 17 anni, che hanno perso una loro amica. Qualcuno di quegli adolescenti ha sottolineato quanto sia surreale la situazione, è impossibile pensare che uno stesso ragazzo della loro età, possa aver messo fine alla vita di una coetanea in modo così brutale.

Fermato il 17enne accusato del delitto di Michelle Causo

Il 17enne accusato è stato fermato e interrogato alle forze dell’ordine, tuttavia non avrebbe confessato il delitto, nonostante sia stato colto sul fatto. Lunedì dovrà presentarsi davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia. Si tratta di un ragazzo originario dello Sri Lanka ma nato a Roma.

I vicini di casa hanno raccontato di averlo visto mentre trasportava un sacco nero e alle domande di qualcuno, ha risposto che stava spostando del pesce. Ma insospettiti, i residenti hanno chiamato le forze dell’ordine.

Il 17enne è stato fermato dalle autorità e il corpo della giovane trovato in una carrello della spesa, coperto da sacchi neri. Dopo una notte di interrogatorio, è stato portato in una struttura d’accoglienza, in attesa di comparire davanti al giudice.

Il movente è ancora oscuro, la prima ipotesi è che Michelle potrebbe aver rifiutato il suo amico. Le indagini sono ancora in corso.