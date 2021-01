Si chiama Giuseppina. Ed è diventata a sua insaputa il simbolo di speranza, in questa emergenza sanitaria che sembra non volerci dare assolutamente tregua. La nonna di 104 anni con Covid ha lottato duramente contro il virus. E alla fine ne è uscita vincitrice. Perché l’anziana signora ultracentenaria ha grinta da vendere.

Nonna Giuseppina da qualche tempo è ospite presso una Rsa di Castano Primo, comune in provincia di Milano.

A novembre la diagnosi che ha destato allarme e preoccupazione. La donna, che ha 104 anni, è risultata positiva all’infezione da Covid-19.

Lo staff della casa di riposo Colleoni l’ha curata e accudita per due lunghissimi mesi. Mentre a casa la famiglia attendeva, come tutti i parenti di pazienti affetti da coronavirus, quella chiamata giornaliera per conoscere le condizioni di salute.

Nei primi giorni del mese di gennaio, finalmente la bella notizia. Nonna Giuseppina, classe 1916, stava meglio. E si era negativizzata. La battaglia contro il coronavirus era vinta: l’ospite della casa di riposo era guarita.

Il 5 gennaio, per la gioia di tutti quanti, ha potuto riabbracciare le sue figlie, Carla e Maria Antonietta, preoccupate e insieme ai nipoti per la brutta disavventura che la loro nonnina stava affrontando. Grazie alla Sala degli Abbracci allestita, l’incontro è stato emozionante.

Giuseppina, la nonna di 104 anni con Covid: più forte del virus

Giuseppe Pignatiello, sindaco di Castano Primo, ha raccontato su Facebook la storia della nonnina:

Lei è il segno della speranza, anzi della certezza di quel ritorno alla normalità che tutti vogliamo con forza.Lei di forza ce ne ha messa sicuramente tanta. Tutta. Forza, tenacia, caparbietà, impegno, passione, voglia di vivere. Questi sono i sentimenti che ha fatto completamente suoi, per sconfiggere il demone di un virus che ci ha dato troppo dolore.

A Giuseppina e alla sua famiglia va un forte abbraccio: il coronavirus si può sconfiggere.