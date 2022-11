I social sono in lutto per la scomparsa di un’anziana signora che, insieme al nipote, aveva conquistato tutti quanti con i video realizzati su Instagram e altri social network. Nonna Giovanna Malfatti prima cade nel camino acceso e poi, purtroppo, muore. A casa con lei a Cascina, in provincia di Pisa, in quel momento non c’era nessuno.

La nonnina di 91 anni era una star sui social con più di 100mila follower e molto seguito tra Instagram, Facebook, TikTok. Il nipote curava i suoi profili social e realizzava tanti video divertenti, anche nella casa di Cascina, in provincia di Pisa, in Toscana.

L’anziana donna è venuta a mancare in un modo davvero orribile. La donna si trovava in casa da sola, quando improvvisamente è caduta nel camino di casa sua, che aveva acceso per scaldarsi un po’ di sera. Nel tardo di pomeriggio di mercoledì a Navacchio, frazione di Cascina, nella sua casa di via Visignano non c’era nessuno con lei.

Alcuni parenti, rientrando a casa la sera, hanno trovato la donna avvolta nelle fiamme e hanno immediatamente lanciato l’allarme. In poco tempo sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Purtroppo, però, per la donna non c’è stato nulla da fare. Quando i soccorritori sono arrivati non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

I Carabinieri sono arrivati poco dopo per chiarire le esatte dinamiche di quanto accaduto, per ricostruire i fatti, anche se, con tutta probabilità, si tratta di un incidente domestico che ha causato il decesso della povera donna di 91 anni.

Nonna Giovanna Malfatti muore in casa da sola, avvolta dalle fiamme dopo la caduta nel camino acceso

Glil inquirenti devono capire se la donna sia caduta accidentalmente nel camino acceso o se per caso abbia avuto un malore improvviso, che le ha fatto perdere i sensi e l’ha fatta cadere nel camino acceso.

Purtroppo in quel momento la donna 91enne era in casa da sola e nessuno si è accorto in tempo di quanto stesse succedendo.