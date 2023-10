Una donna di 30 anni stava cercando di scappare dalla famiglia del compagno, dopo aver subito maltrattamenti e abusi. E stava cercando di portare via da quell’ambiente tossico anche la figlia di soli 5 anni. Avendo scoperto il suo “piano”, i nonni le portano via la nipote, svanendo nel nulla. Per fortuna gli agenti li hanno individuati e arrestati.

Fonte foto da Pixabay

Da tempo viveva in condizioni inimmaginabili. La famiglia del compagno continuava a maltrattarla, a sminuirla, a vessarla. Così aveva deciso di scappare da quella casa, per raggiungere alcuni parenti che vivono nel nord del nostro paese.

Con la donna di 30 anni c’era anche la figlioletta. I nonni paterni, però, hanno scoperto tutto quanto. L’hanno raggiunta, picchiata e le hanno portato via la bambina, abbandonandola lì. La donna disperata ha subito chiesto aiuto.

L’episodio ha avuto luogo nel pomeriggio di mercoledì 18 ottobre 2023. La donna trentenne aveva preso la bambina a scuola, a fine giornata. Con lei si era messa in viaggio verso un posto più sicuro.

I suoceri, però, l’hanno seguita lungo la strada statale 148, fino ad Aprilia. Qui la coppia ha bloccato la nuora, tagliandole la strada. I due hanno trascinato fuori la donna e l’hanno picchiata, andando poi via con entrambe le auto. Portandosi via la nipotina di 5 anni.

Fonte foto da Pixabay

Nonni portano via la nipote dopo aver picchiato la madre, abbandonandola in mezzo alla strada

Un uomo che passava di lì ha assistito alla scena e ha subito chiamato la Polizia. Gli agenti del commissariato di Cisterna hanno soccorso la donna e l’hanno condotta in caserma per sporgere denuncia contro i suoceri.

Agli agenti la donna ha raccontato di aver subito maltrattamenti per anni. Per fortuna i due nonni sono stati subito identificati e raggiunti. Ora sono in arresto per rapina e lesioni personale. Lui è in cella a Latina, lei a Roma, a Rebibbia.