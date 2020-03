Nonnina sopravvive all’Olocausto e critica quelli che si lamentano della quarantena "Ho trascorso 3 anni a nascondermi in un pozzo, non potete stare 2 settimane a casa?" L'appello di un anziana signora sopravvissuta all'Olocausto, a tutte le persone che si lamentano dell'isolamento...Confronta la sua dura esperienza per far riflettere le persone e diventa virale

Il mondo intero sta affrontando una battaglia epica, ogni paese cerca di combattere un virus che è molto più veloce di qualsiasi arma o decisione presieduta dai governi. Alla popolazione viene chiesto solo una cosa per cercare di sconfiggere questo gigante che ha colpito migliaia di cittadini e ha lasciato molte famiglie in lutto: rimanere a casa è l’unica opzione per evitare un numero maggiore di vittime.

Tuttavia, ci sono molte persone che ancora non comprendono l’entità del problema e ignorano questa richiesta cercando di continuare con le loro vite con falsa normalità, in una realtà superflua in cui vedranno le conseguenze di quella decisione solo in un futuro non troppo lontano.

Attraverso le reti migliaia di utenti chiedono di proteggere i nonni, considerati la popolazione più vulnerabile. Fortunatamente, maggior parte delle persone hanno deciso di rispettare questa chiamata, ma sebbene questa sia la cosa giusta da fare, non possiamo negare che migliaia di persone si lamentano costantemente dell’isolamento sociale.

Il presidente Alberto Fernández così come i presidenti di molti altri paesi, ha emesso un decreto che vieta di uscire di casa, puoi solo uscire per comprare cibo o medicine. Detto questo, una dolce nonna ha deciso di inviare un messaggio forte per cercare di sensibilizzare sull’importanza di rimanere a casa, di fronte a questa emergenza sanitaria. Questa dolce nonna è argentina.

Connie Ansaldi è sua nipote, e ha recentemente pubblicato sul suo account Instagram il video della nonna che è diventata rapidamente virale. In una parte del video, la dolce nonna dice: “Ho trascorso tre anni a nascondermi in un pozzo sotterraneo in modo che non mi uccidessero e due anni nel ghetto. Senza fare il bagno e quasi senza cibo “.

Connie, consulente dei media digitali argentini, sottolinea che sua nonna è sopravvissuta all’Olocausto e ha vissuto infinite esperienze, alcune più strazianti di altre. Chiede ai suoi follower lo stesso che chiede quello che oggi è diventata una campagna globale: rimanere a casa. Ha anche colto l’occasione per inviare un messaggio di solidarietà ed empatia per le persone anziane.

“Prendiamoci cura della nonna. La propria e quella di tutti. I vulnerabili e i sani che possono essere colpiti. Tutto ha una soluzione tranne la morte. Questa è una guerra e il nemico è invisibile. “Resto a casa”. Resta anche tu ”. La nonna esorta le persone a stare a casa, non è difficile abituarsi se si crea una routine per ogni giorno riconoscendo l’importanza di non uscire per proteggere la salute di tutti.

Le parole della dolce nonna hanno avuto un impatto su molte persone, solo un paio di giorni dopo sua nipote ha condiviso un altro video in cui sua nonna ringrazia coloro che hanno aderito alla quarantena. Solo aderendo alla quarantena possiamo aiutare coloro che combattono contro questo nemico invisibile.

Alla fine commenta che ogni parola che ha detto è venuta dal suo cuore anche se gli ha causato dolore riportare alla luce quei terribili ricordi.

Come la dolce nonna, desideriamo presto che che questa pandemia finisca. Non possiamo negare che ogni paese affronta una guerra, ma il nemico è lo stesso. Per favore, resta a casa ed evitiamo di far parte di quelle statistiche che oggi confondono il mondo.

Per la prima volta puoi essere un eroe semplicemente restando a casa.