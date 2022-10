Nel pomeriggio di sabato 1 ottobre un nonno di 88 anni perde la vita ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, in Lombardia. Un’auto lo ha colpito in pieno mentre stava attraversando la strada insieme al suo nipotino, che ha assistito alla scena. Purtroppo per l’anziano signore non c’è stato niente da fare.

Fonte foto da Pixabay

Era il pomeriggio di sabato 1 ottobre, la vigilia della Festa dei nonni, quando un uomo pensionato di 88 anni ha perso la vita. Alle 15.30 circa stava attraversando con il nipote di soli 8 anni la via Provinciale di Alzano Lombardo, quando una Fiat Punto lo ha preso in pieno.

Il bambino non ha riportato alcuna abrasione durante lo scontro con la Fiat Punto, che ha preso però in pieno il nonno. Le sue condizioni di salute sono apparse subito molto critiche. I sanitari lo hanno trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Seriate, in provincia di Bergamo.

Arrivato in ospedale, l’uomo purtroppo si è spento. I medici hanno fatto di tutto per poter salvare la vita al povero pensionato di 88 anni. Ma purtroppo le sue condizioni di salute, apparse già critiche ai soccorritori in strada, si sono aggravate ulteriormente.

In ospedale l’uomo ha perso la vita, gettando nello sconforto tutti i famigliari, soprattutto il nipotino di 8 anni che ha assistito impotente alla scena e non dimenticare mai quel momento in cui un’auto ha portato via il nonno per sempre.

Nonno di 88 anni perde la vita ad Alzano Lombardo, proprio alla vigilia della Festa dei nonni

L’uomo di 88 anni, pensionato da tempo, avrebbe festeggiato il giorno dopo insieme ai nipoti proprio la Festa dei nonni, che ogni anno si celebra il 2 ottobre, giorno in cui la Chiesa Cattolica ricorda gli angeli custodi.

Purtroppo per l’uomo non c’è stato niente da fare. Lascia il nipotino, la famiglia, gli amici e una comunità che si stringe a chi lo ha amato in vita.