Aveva di fatto rapito il nipote, l’unico sopravvissuto della tragedia del Mottarone, dove il piccolo aveva perso i genitori e il fratellino. Il nonno di Eitan si trova agli arresti domiciliari in Israele. Aveva prelevato il bambino, senza il consenso della zia, sua tutrice, e lo aveva portato nel suo paese, per farlo crescere con lui, contro il volere dei giudici italiani.

Il bambino di 6 anni si trova ora in Israele insieme al nonno. Gli agenti lo hanno messo agli arresti domiciliari dopo che l’unità speciale del suo Paese lo ha a lungo interrogato. L’accusa è davvero pesante, perché è quella di sequestro di persona aggravato.

Il nonno materno di Eitan ha portato via il nipote da Pavia, città dove viveva con la famiglia e dove vive oggi con la zia paterna, alla quale i giudici del nostro Paese lo hanno ufficialmente affidato. Shmuel Peleg è riuscito a eludere i controlli passando dalla Svizzera e partendo con un volo privato.

L’unità speciale 433 ha interrogato l’uomo, che di fatto ha rapito il nipote, unico superstite della tragedia del Mottarone, e lo ha posto agli arresti domiciliari. Secondo quanto riportato pare che questa decisione non abbia fatto seguito a un mandato d’arresto internazionale emesso dall’Italia.

L’avvocato Paolo Sevesi sulla delicata questione ha detto:

A me risulta che gli sia stato chiesto di restare a disposizione della polizia.

Nonno di Eitan agli arresti domiciliari: cosa succederà adesso al bambino

Secondo quanto è emerso non solo il nonno di 58 anni è indagato, ma anche la nonna materna. La famiglia poteva andare a trovare il piccolo Eitan, affidato alle cure degli zii paterni. E in un’occasione di visita lo hanno portato via.

Anche l’ex moglie è indagata con la stessa accusa di Peleg: secondo quanto emerso avrebbe aiutato a organizzare la fuga dall’Italia passando per la Svizzera e prendendo un volo privato.