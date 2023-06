Barrie Drewitt-Barlow non ha badato a spese per la nascita della sua prima nipotina Marina.

La nascita di un nipote è sempre un momento molto toccante ed emozionante per un nonno, in particolare se è la prima volta e se si tratta di una nipotina.

Questo neo nonno non ha però badato a spese per la nascita della prima nipotina regalandogli qualcosa di folle. Barrie Drewitt-Barlow è un multi milionario inglese e spinto anche dal suo enorme patrimonio di circa 200 milioni sterline, ha deciso di fare un regalo davvero molto costo e originale per la piccola Marina, data alla luce dalla figlia Saffron.

Fonte: web

Per l’occasione il nonno ha pensato bene di regalare alla nipotina appena nata una bellissima villa con l’aggiunta di un fondo fiduciario da 5 milioni di sterline. Un regalo davvero incredibile per la piccola che ovviamente si renderà conto più avanti della generosità del nonno.

La storia è stata raccontata dal tabloid britannico The Mirror che ha anche intervistato nonno Barrie. “Le ho appena comprato una nuova casa questo fine settimana del valore di 1 milione di sterline e ho incaricato un team di interior designer di entrare e ristrutturarla completamente per lei. Aspen ha appena comprato loro una carrozzina e un passeggino Dior da 5.000 sterline. E dal momento che si tratta del mio primo nipote, ho creato un fondo fiduciario di 5 milioni di sterline per lei, quindi è già una multimilionaria” – ha detto.

Barrie, 51 anni, ha aggiunto: “Tony Drewitt-Barlow e io non potremmo essere più orgogliosi di Saffron Drewitt-Barlow e Conor Tucker per aver dato alla luce questa piccola principessa per la nostra famiglia. La nostra prima nipote è una nuova principessa da viziare”.

Barrie non è nuovo a questi gesti di generosità nei confronti della sua famiglia. Anni fa regalò al figlio appena nato Romeo uno yacht da 2,5 milioni di sterline.