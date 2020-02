Novara, bambino di 10 anni investito da una moto, ha perso la vita Bambino di 10 anni investito da uno moto. Ha riportato traumi troppo gravi e non è riuscito a farcela. I medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo..

Un terribile incidente stradale è avvenuto a Novara, nella giornata di ieri lunedì venti quattro febbraio, dove un bambino di soli dieci anni è stato investito da una moto, mentre era in sella alla sua bici. Il papà era con lui, ma nonostante il suo disperato tentativo non è riuscito ad evitare la tragedia. Per il bimbo non c’è stato più nulla da fare.

Un evento terribile, che purtroppo ha sconvolto tutta la comunità, ma soprattutto il genitore del piccolo, che ha dovuto assistere alla scena e non ha potuto fare nulla per evitarla.

Secondo le informazioni che sono venute fuori nelle scorse ore, il bambino era uscito con suo padre, per fare un giro in bici. Stavano passeggiando sulle strade di Novara.

Ad un certo punto, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, il piccolo è sfuggito al controllo del genitore ed è andato a finire sulla strada, sempre trafficata.

E’ proprio a quel punto, che un uomo a bordo della sua moto lo ha travolto. Sul posto, sono arrivati i soccorritori del centodiciotto ed anche una volante delle forze dell’ordine.

Le condizioni del piccolo, sin da subito sono sembrate disperate. Infatti è stato trasportato in codice rosso in ospedale, ma nonostante i disperati tentativi dei medici, per lui non c’è stato nulla da fare. Pochi minuti dopo il suo arrivo, i dottori ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

I genitori sono rimasti sconvolti dall’accaduto. Nessuno dei due avrebbe mai potuto immaginare che un giro in bici, per loro si sarebbe trasformato in tragedia e non avrebbero più avuto vicino il loro bambino.

Gli agenti della polizia locale, che sono intervenuti sul luogo dell’incidente, ora stanno lavorando per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e soprattutto le eventuali responsabilità di entrambe le parti.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda.

Potete leggere anche: Dopo un incidente, deve scegliere se salvare il bambino che ha in grembo o la sua gamba