Novara: positivo al Coronavirus, si reca in panetteria, ma si sente male. Denunciato. Denunciato uomo di Novara: positivo al Coronavirus, si è recato in panetteria, ma si è sentito male.

La vicenda è accaduta a Novara, dove un uomo è stato dimesso dall’ospedale Maggiore, dopo essere risultato positivo al Coronavirus, ma invece di rimanere a casa, come avrebbe dovuto, si è recato nella panetteria che si trova in via Andrea Costa. L’uomo, un 73enne, ha dichiarato che il suo intento era solo quello di comprare un po’ di dolci, prima di rinchiudersi nel suo isolamento, ma proprio mentre era all’interno del locale, si è sentito male.

I sanitari del pronto soccorso, si sono dovuti recare sul posto per assicurargli le cure necessarie.

L’uomo è stato denunciato con l’accusa di delitto colposo contro la salute pubblica e violazione del decreto anticontagio.

Era positivo al coronavirus, sarebbe dovuto andare a casa in quarantena e non di certo in un luogo pubblico, anche se con indosso una mascherina e anche rispettando la distanza del metro di sicurezza.

La sua golosità gli è costata cara e purtroppo non è l’unico ad essere stato sanzionato per non aver rispettato quanto richiesto dal governo italiano, per fermare la marcia del virus.

Sono state numerose le persone fermate e denunciate dalle forze dell’ordine, nelle varie città d’Italia. Molte di queste non avevano un vero motivo, per giustificare lo spostamento, altre hanno addirittura aggredito verbalmente e fisicamente gli agenti.

Non molti giorni fa, a Città di Castello, un comune italiano in provincia di Perugia, un uomo di 48 anni è stato fermato da due carabinieri, che lo hanno sottoposto ai controlli, ma ha reagito sputando addosso ad uno di loro e poi dandosi alla fuga. Una volta raggiunto dai due agenti, ha aggredito l’altro, con una lama, ferendolo alla mano, fortunatamente in modo lieve.

A Milano, un ventenne è fuggito dai controlli della polizia e si è gettato nel Naviglio, fratturandosi gli arti inferiori. Non aveva calcolato lo svuotamento delle acque e voleva darsela a gambe.

Queste sono solo alcune delle denunce che le forze dell’ordine stanno facendo ogni giorno.