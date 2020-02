Nuova tassa sulle sigarette, ecco gli aumenti previsti Prevista una nuova tassa sulle sigarette: sono previsti degli aumenti diversi da marca a marca, ecco quello che dovete sapere

Cari fumatori, se non volete smettere con il vizio del fumo per la vostra salute e per la salute di chi vi sta accanto, fatelo almeno per il vostro portafoglio.Dal 18 febbraio 2020 è scattata una vera e propria tassa sulle sigarette, con aumenti su tabacchi e bionde previsti dalla nuova manovra di bilancio. Per proteggere la salute degli italiani. O fare cassa?

Aumentano i prezzi di sigarette, tabacco trinciato, filtri e cartine da fumo usate per farsi le sigarette da soli. L’aumento sarà di 0,0036 euro per ogni pezzo contenuto nella confezione, quindi di 11 centimesimi per ogni pacco da 32 cartine.

Per le sigarette, l’Agenzia delle Dogane ha invece aggiornato i prezzi con aumenti di 5-10 euro al chilo. Che si traducono in aumenti di circa 10 e 20 centesimi a pacchetto.

Ma quanto costeranno in più fumare le sigarette in Italia? Gli aumenti variano, ovviamente, da marca a marca, da tipologia a tipologia e da pacchetto a pacchetto. Qui di seguito c’è un elenco con gli aumenti previsti per le principali marche.

821, bianca, blu, camouflage e rossa: 4,60 euro

AUSTIN blu e red: 4,60 euro

AUSTIN verte: 4,70 euro

CHE e CHE blanco: 4,80 euro

CHESTERFIELD Blue 100’s, Blue KS, caps twice, Silver Blue, KS: 5 euro

ELYXIR: 4,7 euro

FUTURA 4,8 euro

L&M classica e blu 5 euro

MARLBORO 100s, BLUE line, Blue Advance, Fuse Beyond. Gold,: 5,90 euro

MARLBORO GOLD pochet pack 4,90 euro

MARLBORO Gold Touch: 5,60 euro

MERIT 5,50 euro

MULTIFILTER 5,90 euro

MURATTI: 5,90 euro

PHILIPPE MORRIS classic SSL blue e rossa 5,90 euro

PHILIPPE MORRIS azure, blue, filter Kings, red, blue e rod 100’s, beige, white: 5,20 euro

Come già detto in precedenza l’aumento del prezzo della vendita di sigarette in Italia è già entrato in vigore a partire dal 18 febbraio 2020, quindi se andrete in questi giorni a comprare un pacchetto di bionde troverete già i prezzi rincarati.

Forse è venuto il momento di pensare di smettere di fumare?