Nuova variante del Covid dal Regno Unito: sono in corso le procedure di controllo all’aeroporto

Oggi pomeriggio all’aeroporto di Fiumicino è arrivato l’ultimo volo proveniente dalla Gran Bretagna. Le autorità italiane hanno assunto il il provvedimento di chiudere il traffico aereo, successivamente all’annuncio della propagazione di una nuova variante del Covid. I casi si sono principalmente registrati nella parte meridionale dell’Inghilterra e nella capitale Londra.

Covid: eventuali positivi trasferiti allo Spallanzani

Dal volo BA 560 della compagnia British Airways giunta allo scalo capitolino sono sbarcati 110 passeggeri. Tutti verranno sottoposti a tampone e gli eventuali pazienti positivi saranno immediatamente trasferiti all’ospedale Lazzaro Spallanzani. L’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio spiega in un comunicato che è attualmente in corso l’iter di verifica di due voli all’Aeroporto di Fiumicino, il primo con 111 passeggeri a bordo provenienti da Heathrow ed il secondo con 107 passeggero a bordo da Bristol.

Nicola Zingaretti applaude

Sulla decisione di fermare il traffico aereo con il Regno Unito è intervenuto pure il segretario del Partito Democratico e governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. In un tweet ha applaudito alla mossa dell’esecutivo di arrestare i voli da Londra. A Fiumicino – ha proseguito – hanno predisposto il tampone per ciascun arrivo degli aerei già in volo.

Il panico per una nuova versione del virus, che si trasmetterebbe assai più facilmente senza essere però più letale, si è creato in seguito all’allarme lanciato dallo stesso Ministero della Salute inglese.

L’OMS non si sbilancia

Nel frattempo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) non conferma né smentisce per ora che il ceppo isolato nel Sud della Gran Bretagna si comporterebbe in maniera differente dalle varianti del Covid finora individuate.

Ordinanza anti Covid fino al 6 gennaio 2021

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha dichiarato di aver sottoscritto una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dal Regno Unito e impedisce l’ingresso nel nostro Paese di chi vi è transitato negli ultimi 14 giorni. Chiunque sia già in Italia, in provenienza da quel territorio, è chiamato a sottoporsi a tampone molecolare o antigenico, contattando i dipartimenti di prevenzione. Salvo proroghe, l’ordinanza resterà in vigore fino al prossimo 6 gennaio 2021.