"Il mio medico legale mi ha detto che è molto molto vecchia. Il braccialetto non è il suo"

Continua l’autopsia sul corpo di Liliana Resinovich dopo la riesumazione. Sono 25 i punti che dovranno essere chiariti, riportati tra le motivazioni del giudice che ha riaperto il caso della 63enne di Trieste.

L’inviata del programma televisivo Ore 14, ha intervistato il marito Sebastiano Visintin. Sono diversi gli interrogativi che dopo due anni non hanno ancora trovato una risposta. Come il misterioso braccialetto rinvenuto sul luogo del ritrovamento, che secondo l’uomo non sarebbe della moglie.

Al polso destro, Liliana Resinovich indossava un orologio che segnava le 9:17 oppure le 21:17. Un altro giallo della scomparsa della 63enne. Era di colore rosa, a batteria, ma si era fermato. Il marito Sebastiano ha raccontato che Lili lo aveva comprato ad un mercatino, mentre era insieme a lui. Non sa perché si sia fermato. Ha dichiarato che saranno solo coloro che stanno effettuando le indagini, a dare una risposta.

Negli ultimi giorni si è diffusa anche un’altra notizia, il medico legale avrebbe individuato una frattura del setto nasale, ma Visintin ha sottolineato che il suo consulente si è già informato. Si tratterebbe di una frattura molto molto vecchia. Tuttavia, in 30 lunghi anni di matrimonio, l’uomo non ricorda che la moglie si sia rotta il setto nasale. Ha raccontato all’inviata di Ore 14, che diversi anni fa erano rimasti vittime di un incidente in moto, ma Liliana aveva riportato conseguenze solo al piede.

Ho parlato con il mio medico legale, mi ha detto che è una frattura molto molto vecchia. Perciò non posso saperlo. Abbiamo avuto un incidente noi una decina di anni fa, proprio con la moto. Siamo finiti sotto un camion perché ci ha tagliato la strada. È arrivata l’ambulanza, Liliana aveva questa frattura al piede. Del naso non lo so, non credo ci sia stato qualche problema in quell’occasione.

Riguardo il frammento del braccialetto trovato sul luogo del ritrovamento del corpo di Liliana Resinovich, gli inquirenti hanno già ascoltato tutti i parenti per il riconoscimento, compreso il marito Sebastiano. L’uomo all’inviata di Ore 14 ha risposto così: