Dopo diverse ore dal ricovero, è arrivato un nuovo importante aggiornamento sulle condizioni del piccolo Eitan Biran. Il bimbo di 5 anni risulta essere l’unico sopravvissuto al crollo della funivia Stresa-Mottatore, in cui purtroppo hanno perso la vita 14 persone, tra cui due bambini.

Una tragedia drammatica, che ovviamente ha scosso tutta l’Italia, avvenuta nella mattinata di domenica 23 maggio. Le forze dell’ordine ora stanno indagando e nelle ultime ore, hanno arrestato 3 persone. Tra questi anche il proprietario della struttura.

Il piccolo Eitan è l’unico sopravvissuto al dramma. Con lui c’erano anche i suoi genitori, il suo fratellino di 2 anni e i suoi nonni, che erano venuti a trovarli dall’Israele. Nessuno di loro, però, è riuscito a sopravvivere alla tragedia.

Il papà, come ultimo gesto d’amore, è riuscito a salvare la vita del suo bimbo. Ha usato il suo corpo come scudo, per evitare la morte del figlio.

I sanitari lo hanno trovato era ancora cosciente. Infatti, lo hanno traportato d’urgenza all’ospedale Regina Margherita di Torino. Al suo arrivo, è stato sottoposto ad un delicato intervento, per ricomporre gli arti fratturati.

Tuttavia, viste le sue condizioni critiche, era intubato ed in coma farmacologico. Dalla risonanza magnetica è emerso che, per fortuna, non ha riportato danni cerebrali e nel tronco encefalico.

Le parole dei medici sulla situazione del piccolo Eitan Biran

Al momento i dottori stanno provando a risvegliarlo e il bimbo ha anche aperto gli occhi. Sta respirando da solo. Tuttavia è ancora sedato. Prima di completare il processo di risveglio, bisognerà capire se le sue condizioni restano stabili. I sanitari della stessa struttura ospedaliera dicono:

Il risveglio sta proseguendo e poco fa è stato estubato. Questa per lui è una fase molto delicata. La notte è passata tranquilla e questo conferma la sua stabilità clinica, nonostante le sue condizioni critiche.

