Nuovo Bonus Inps da 1.000 euro. Ecco a chi spetta

L’epidemia da coronavirus non sta creando solo problemi da un punto di vista sanitario ma ovviamente anche economico. Per questo il governo è al lavoro per il nuovo decreto ristori 5 attraverso il quale dovrebbe arrivare anche il nuovo bonus erogato dall’Inps dell’importo di 1.000 euro. La nuova misura è destinata alle aziende ed agli imprenditori messi in difficoltà dall’emergenza economica innescata dal coronavirus.

Si tratta di un nuovo ulteriore aiuto per liberi professionisti e lavoratori autonomi che siano in possesso di partita Iva e che a causa delle restrizioni contro la diffusione del coronavirus hanno fatto registrare un calo del fatturato. La misura dovrebbe essere destinata a quanti siano in possesso dei seguenti requisiti:

reddito annuale inferiore ai 50.000 euro ;

; la partita Iva deve essere aperta da almeno tre anni;

deve essere aperta da almeno tre anni; nei tre anni precedenti i contributi previdenziali devono essere stati versati regolarmente;

nel corso del 2020 il fatturato deve essere calato almeno del 33% rispetto al 2019 . Questo calo deve essere stato causato dalle restrizioni imposte per bloccare il diffondersi del Covid 19 .

Al momento non è chiaro se il bonus debba essere richiesto dal beneficiario tramite domanda o se verrà erogato in modo automatico dopo che lo Stato abbia accertato la permanenza dee requisiti.

Nuovo Bonus Inps anche per chi non ha P.IVA

Ma la novità è che il Bonus INPS da 1.000 euro può essere richiesto anche dai lavoratori autonomi non in possesso di P.IVA. L’istituto di previdenza tramite una circolare ha reso noto che per questa categoria di lavoratori, è necessario che abbiano stipulato un contratto di lavoro autonomo occasionale tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre 2020. E’ necessario, poi, essere iscritti alla gestione separata dell’Inps ed aver versato almeno un contributo mensile.

Condizione necessaria ed indispensabile poi è quella di non essere titolari di altri sostegni al reddito dal 30 ottobre 2020. Non si deve nemmeno percepire la pensione.