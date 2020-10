È molto atteso il nuovo DPCM che firmerà nelle prossime ore il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Da quanto emerge dalle prime informazioni sarebbe confermato per prima cosa il coprifuoco dalle ore 18.

Con tale provvedimento, il nuovo DPCM imporrà la chiusura di bar, ristoranti e locali dalle stesse ore 18. Inoltre, dalle ore 5.00 alle ore 18.00 si potrà sedere al tavolo con non più di 4 persone.

La consegna a domicilio sarà garantita fino alle ore 24, ma le Regioni potrebbero comunque applicare una stretta anche su questo aspetto.

E ora, arriva il tasto dolorante. Probabilmente chiuderanno definitivamente palestre, piscine, centri benessere, centri termali et similia. Come sei anche i luoghi di cultura come teatri, cinema e sale da concerto.

L’obbligo di mascherina all’aperto resta come resta la forte raccomandazione di indossarla anche nei luoghi chiusi con persone non conviventi. Il Governo raccomanda di non ospitare persone nella propria abitazione che non siano conviventi.

Nuovo DPCM: le scuole ancora aperte

La didattica non si ferma. Le scuole primarie e secondarie resteranno aperte ricorrendo ad una flessibilità di orario. Mentre si valuta la didattica a distanza per Università e scuole superiori.

Le gite e i viaggi di istruzioni restano ovviamente sospese. Inoltre, fanpage riporta che “Sono sospese anche le procure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curricolari e/o in maniera telematica.”

Le strette del Governo sono severe, ma necessarie a contenere la pandemia Coronavirus che non sembra arrestarsi. I contagi anche oggi hanno sfiorato quota 20.000 e le terapie intensive straboccano e gli ospedali iniziano a non avere più personale necessario.

Al momento non è chiaro quando si terrà il discorso di Giuseppe Conte. Inizialmente era atteso per la giornata di domani, ma le cose potrebbero cambiare vista la necessità di emanare il decreto.