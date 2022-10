Obbligo mascherine, ecco cosa cambia dal 1° novembre

Novità a partire da novembre per quanto riguarda l'obbligo di mascherine. Vediamo dove e per chi.

Ad oggi sono rimaste davvero poche restrizioni anticovid in vigore in Italia. Tra queste l’obbligo di indossare la mascherina negli ospedali e Rsa. La scadenza è fissata al 31 ottobre, a quanto pare, il nuovo Governo targato Giorgia Meloni, non ha intenzione di prolungarlo.

Questo è l’indicazione che arriva da parte del neo ministro della Salute Orazio Schillaci. “Ci stiamo lavorando, nel rispetto dei pazienti. Oggi la malattia da Covid è completamente diversa da quella che c’era una volta e quindi stiamo vedendo di fare in modo che man mano ci possa essere un ritorno ad una maggiore libertà” – ha detto.

Insomma tutto lascia intendere che a partire dal 1° novembre anche una delle ultime restrizioni cadrà. Ormai non ci sono dubbi che si è entrati in una nuova fase di lotta al coronavirus, fatto di convivenza e non più limitazioni e restrizioni.

Nessuno sa ancora questo inverno cosa possa accadere sul fronte dei contagi, ma al momento in Europa si è concordi sul fatto che la stagione delle restrizioni sia terminata.

Intanto novità potrebbero arrivare anche per gli over 50 che hanno avuto la multa da 100 euro per non essersi sottoposti a vaccino. Stiamo parlando di una platea di 1,2 milioni di italiani, tra over 50, forze dell’ordine e personale scolastico. Per loro era scattata la multa di 100 euro per non aver rispettato l’obbligo inserito dal Governo per quella specifica fascia d’età o settore lavorativo.

Ebbene il nuovo esecutivo starebbe pensando anche ad un emendamento che rinvii o addirittura annulli la multa.

“Credo sia in itinere un provvedimento che punti a una sanatoria delle sanzioni per chi non si è vaccinato, è una situazione pesante e non c’è più motivo per tenere in piedi questi provvedimenti” – ha detto Luca Coletto, responsabile del dipartimento Sanità della Lega. Staremo a vedere quale decisione verrà presa dall’esecutivo.