Oggi Willy avrebbe compiuto 22 anni: il bellissimo gesto fatto dal comune di Paliano

Sono passati poco più di 4 mesi da quella terribile notte tra il 5 ed il 6 settembre del 2020. Era una sera come tante quando a Colleferro, un piccolo comune in provincia di Roma, è scattata la classica rissa del sabato sera. Willy Monteiro Duarte, allora 21enne, è intervenuto in difesa di un suo amico, non immaginando che quel gesto gli sarebbe costato la vita.

Credit :FROSINONETODAY

Oggi, mercoledì 20 gennaio 2021, Willy avrebbe compiuto 22 anni e la sua famiglia, che si trova ad affrontare il primo compleanno senza il loro amato figlio, ha deciso di celebrare questo giorno ricordandolo in maniera speciale. Un messaggio carico di tristezza, ma anche di orgoglio, che la famiglia ha voluto rendere pubblico sui propri account Facebook:

Credit :FROSINONETODAY

22 anni fa è entrato nella nostra vita un raggio di sole: il nostro caro Willy. Oggi è il primo 20 gennaio senza di lui, senza poterlo festeggiare, senza auguri… è particolarmente dura, ma i nostri pensieri più positivi vanno a lui. Ringraziamo Willy per ogni risata, ogni abbraccio, ogni chiacchierata, per tutto l’amore che ci ha donato. Siamo stati fortunati ad averlo avuto nella nostra vita, anche se per così poco tempo. Auguri Willy ovunque tu sia.

Il comune di Paliano dedica un parco a Willy Monteiro Duarte

Marco e Gabriele Bianchi, sono loro i fratelli indagati ed arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. La vicenda ha sconvolto l’Italia intera per settimane ma in particolare, a risentirne, sono stati i suoi concittadini di Paliano, che tanto erano affezionati a lui.

Credit :FROSINONETODAY

Innumerevoli sono state le celebrazioni a lui dedicate e oggi, nel giorno del suo compleanno, ne è arrivata un’altra. Il sindaco Alfieri, primo cittadino di Paliano, insieme agli assessori comunali, ha inaugurato il “parco comunale Willy Monteiro Duarte“.

Un luogo di svago e di aggregazione per ragazzi, anziani e famiglie, intitolato a questo ragazzo che, con la sua morte, ha lasciato un profondo insegnamento. Quello di vivere per gli altri e non nell’indifferenza. Di non voltarsi dall’altra parte di fronte alle ingiustizie che ogni giorno capitano in questo mondo.

Le stesse motivazioni erano state alla base anche del conferimento a Willy di una medaglia d’oro a valor civile, che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito.