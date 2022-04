La moglie del presidente ucraino Olena Zelenska scrive al papa, dopo che il pontefice ha fatto visita ai bambini ucraini, accolti dall’Italia e ricoverati presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma. Le immagini di papa Francesco sorridente con i piccoli e le loro mamme, zie e nonne hanno fatto il giro del mondo e sono arrivate anche nei luoghi martoriati dalla guerra.

Olena Zelenska è la First Lady ucraina. La moglie del premier Volodomir Zelensky non ha voluto lasciare il paese ed è restata accanto al marito nelle zone di guerra. E soprattutto accanto alla popolazione ucraina per sostenerla in questa guerra che va avanti da più di un mese.

La moglie del presidente dell’Ucraina è rimasta particolarmente colpita da alcune immagini arrivate dall’Italia. Il nostro paese si è subito attivato per accogliere i profughi ucraini. E molti bambini si trovano ricoverati in ospedale al Bambino Gesù di Roma.

Dopo aver visto le immagini di Papa Francesco, che ha deciso di far visita ai bambini feriti dalla guerra che hanno trovato le cure presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, la First Lady ucraina ha voluto scrivere delle parole di ringraziamento al pontefice.

La notizia è stata riportata dall’ambasciatore dell’Ucraina presso la Santa Sede Andrii Yurash, che ha parlato di una lettera di ringraziamento. Letta rivolta non solo a papa Francesco, ma anche presidente del Bambino Gesù Mariella Enoc.

Olena Zelenska scrive al papa: ecco le sue parole colme di gratitudine per il pontefice

Grazie per l’accoglienza dei bimbi feriti.

Le parole rivelate sono poche, ma essenziali. E il ringraziamento è per i 50 bambini presi in carico dall’ospedale direttamente dall’Ucraina, tra i quali 18 ricoverati e 4 bambine segnate per sempre dai traumi della guerra, che potrebbero ritornare a sorridere grazie al professor Mario Zama, responsabile di Chirurgia Plastica e Maxillofacciale dell’Ospedale pediatrico.