Olesya Suspitsyna perde la vita per un selfie Olesya Suspitsyna, una giovane di 31 anni, ha perso la vita precipitando da una scogliera; voleva farsi un selfie per festeggiare la fine della quarantena

Olesya Suspitsyna è precipitata da 35 m di altezza da una scogliera mentre era in posa per un selfie. Voleva festeggiare così la fine delle restrizioni in Turchia. La donna, originaria dal Kazakistan, è caduta davanti alla sua amica che stava per scattare una fotografia nella città turistica di Antalya, nel sud-ovest del paese e ha perso la vita.

L’incidente è avvenuto domenica, 26 aprile 2020, quando il governo ha revocato la quarantena per il coronavirus in città. I rapporti delle forze dell’ordine dicono che la 31enne era andata a fare una passeggiata in una zona conosciuta per le sue cascate panoramiche.

Durante la passeggiata, Olesya Suspitsyna ha deciso di farsi scattare una foto audace sul bordo di una scogliera con le cascate sullo sfondo.

La giovane era con un’amica al momento della tragedia. Ha scavalcato la barriera di sicurezza e ha iniziato a posare per il “selfie perfetto” davanti alla sua amica. Ad un certo punto, Olesya Suspitsyna è scivolata sull’erba, ha perso l’equilibrio ed è precipitata dalla scogliera di 35 metri ed è deceduta sul colpo, secondo i medici legali.

La sua amica terrorizzata ha chiamato i soccorsi ma per lei non c’è stato più nulla da fare. Più tardi il corpo della ragazza è stato trovato e tirato fuori dall’acqua dai soccorritori locali.

La sua famiglia l’ha descritta come “intelligente e allegra”. La polizia turca sta indagando ma gli inquirenti sono convinti che si sia trattato di un incidente, hanno riferito i parenti della vittima.

Olesya Suspitsyna aveva lavorato come guida turistica in città negli ultimi cinque anni ed era felice della sua vita. Una sua cara amica, Olga Kravchuk, ha dichiarato:

”Olesya ha sempre amato il mare e sognava di vivere in Turchia. Ha realizzato il suo sogno. Più di ogni altra cosa amava la sensazione di libertà. Questa è una perdita irreparabile. Il mio cuore è spezzato”.