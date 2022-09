Ancora una volta in apprensione i fan di Omar Pedrini, operato di nuovo. Il cantante dei Timoria ha raccontato sui social di essere di nuovo ricoverato in ospedale per un intervento, dopo che a giugno dello scorso anno aveva dovuto subire un’operazione per un problema all’aorta. Come sta Omar Pedrini? Quali sono le sue condizioni di salute?

Omar Pedrini si trova di nuovo ricoverato in ospedale. L’ex cantante dei Timoria già a giugno del 2021 aveva subito un’operazione al cuore all’ospedale di Bologna. Ora si trova di nuovo nella stessa struttura dove i medici hanno deciso di sottoporlo a un nuovo intervento chirurgico.

Il rocker di Brescia ha raccontato ai suoi fan su Instagram perché si trova ancora una volta ricoverato in un letto di ospedale, al Sant’Orsolo di Bologna, in Emilia Romagna. Ha voluto tranquillizzare tutti e non sono mancati messaggi di sostegno dai follower, dai colleghi, dagli amici.

Se tutto andrà bene questa settimana, la prossima potrà iniziare una convalescenza lunga, contiamo di lavorare di nuovo a Gennaio.

Queste le parole condivise su Instagram dal rocker bresciano, insieme a uno scatto che lo ritrae ancora una volta in un letto di ospedale, tra flebo e tubicini, per sopporsi a un altro intervento chirurgico. Il messaggio è stato condiviso e scritto dalla moglie Veronica Scalia, per tranquillizzare tutti coloro che sono ancora una volta in apprensione per le condizioni di salute di Omar Pedrini.

Nel 2004 e nel 2014 il cantante aveva già subito due lunghissimi interventi. E poi di nuovo a giugno 2021, per un aneurisma all’aorta. Anche all’epoca aveva dovuto sospendere i concerti per qualche tempo per dedicarsi alla sua salute.

Non sappiamo per quale motivo ha dovuto subire un nuovo intervento. Ecco le parole della moglie: