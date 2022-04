Nuovi elementi emersi durante le indagini per l’omicidio di Carol Maltesi. Nei due mesi trascorsi tra la sua morte e il ritrovamento dei suoi resti, risultano movimenti sul suo conto bancario.

Il suo bancomat è stato usato da qualcuno e sembrerebbe che i nuovi accertamenti siano stati già confermati dal legale della mamma della vittima.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la giovane mamma sarebbe stata uccisa tra il 10 e l’11 gennaio a Rescaldina, in provincia di Milano, nella sua casa. Nei mesi successivi, l’assassino Davide Fontana ha conservato i suoi resti in dei sacchi neri e alla fine li ha gettati in un dirupo a Borno, dove sono stati ritrovati.

La telefonata di Carol Maltesi

L’omicida, dopo l’arresto, ha confessato tutto alle forze dell’ordine e si è detto pentito di non aver lanciato subito l’allarme.

Ha raccontato che stava girando insieme a Carol Maltesi un filmino hard, quando la donna avrebbe ricevuto la telefonata . Era il suo ex compagno e padre di suo figlio. A quest’ultimo avrebbe detto della sua intenzione di trasferirsi e di riavvicinarsi al loro bambino.

Quando Davide Fontana ha realizzato le sue intenzioni e capito che l’avrebbe persa, non è riuscito più a controllare la rabbia. Ha ucciso Carol Maltesi a martellate sulla testa e poi le ha tagliato la gola. Alla fine, ha fatto a pezzi il suo corpo e ha continuato a fingersi lei, rispondendo ai messaggi dei suoi amici e dei suoi parenti e anche a quelli dei follower sui social network. Carol Maltesi era un attrice di film a luci rosse e si faceva chiamare Charlotte Angie.

Gli elementi sono stati trasmessi alla Procura di Busto Arsizio e sono in attesa di ulteriori approfondimenti. Gli investigatori stanno esaminando ogni aspetto della vita della giovane mamma, anche la sua situazione economica.

Era stato proprio il suo papà attraverso un post sui social network a spiegare che i conti della giovane erano bloccati per via delle indagini. E a chiedere a tutti i suoi amici una raccolta fondi per darle un funerale dignitoso.

Il dolore per la morte di Carol Maltesi è stato inaspettato e straziante per la sua famiglia. La donna ha lasciato un bambino piccolo, che ancora non sa che non rivedrà mai più la sua mamma.