Non sono ancora finite le indagini da parte degli inquirenti per capire l’esatta dinamica del delitto di Giulia Cecchettin. A breve dovrebbe arrivare in Italia l’auto di Filippo Turetta, dove il ragazzo ha trasportato il corpo della giovane ormai senza vita.

Le forze dell’ordine devono fare ancora ulteriori accertamenti per capire cosa è successo e soprattutto dove la 22enne ha perso la vita: se nel luogo della seconda aggressione o dentro l’automobile.

Giulia ha perso la vita la sera dell’11 novembre scorso. Era uscita con il suo amico ed ex fidanzato Filippo Turetta ed insieme si sono recati al centro commerciale di Marghera per scegliere il vestito per la sua laurea. Alla fine si sono fermati a mangiare lì.

Solo dopo cena tra i due ragazzi è iniziata una lite, che si è conclusa con il delitto della ragazza. Da un filmato, gli agenti sono riusciti a capire dove il giovane ha aggredito la sua ex fidanzata, mentre lei cercava di fuggire.

Tuttavia, la cosa da chiarire al momento è dove Giulia ha perso la vita. Vogliono appunto capire dove Filippo Turetta le avrebbe inferto il fendente nella parte sinistra del collo, che ha provocato il suo decesso.

Potrebbe averlo fatto nella zona industriale di Fossò, dove la 22enne era riuscita a fuggire. Oppure se lo ha fatto in un secondo momento dentro la sua auto.

Delitto di Giulia Cecchettin: cosa stanno cercando ora

Filippo Turetta nella giornata di venerdì 1 dicembre ha avuto il suo primo interrogatorio con il pm. In questa occasione ha deciso di rispondere a quasi tutte le domande ed infatti, per gli inquirenti risulta essere “esaustivo“.

Non hanno ancora escluso però la possibilità che possa essere risentito. Il 22enne ha detto che non sa cosa gli è successo e che forse gli è scattato qualcosa in testa.

Inoltre, nel parlare del movente che lo ha spinto a compiere il delitto, ha detto che non poteva accettare che la storia tra lui e Giulia era finita. Non riusciva ad accettare un no come risposta da parte della sua ex fidanzata.