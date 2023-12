Durante la puntata di venerdì 1 dicembre di Quarto Grado, si è parlato ancora una volta del caso di Giulia Cecchettin. In questa occasione hanno avuto come ospite Gabriella Marano, consulente della famiglia della ragazza, che ha svelato dei dettagli inediti.

CREDIT: RETE 4

Gli inquirenti ed anche il personale incaricato dalla famiglia della vittima, stanno facendo ulteriori indagini su questo episodio. Vogliono capire come i comportanti di Filippo Turetta, si sono conclusi con il delitto.

Uno di questi è proprio Gabriella Marano, che nella puntata di Quarto Grado dell’1 dicembre, ha deciso di svelare le loro nuove scoperte. La donna ha dichiarato:

Filippo ci dice in due battute, sia quando rende spontanee dichiarazioni e sia durante l’interrogatorio che gli è scattato qualcosa in testa. Ma io voglio dire che in realtà questo massacro, altro non è che l’atto finale di un assedio psicologico antecedente, che questa ragazza ha subito per tanti lunghi mesi.

Ha vissuto un lungo periodo di stalking che è iniziato già dopo due o tre mesi dall’inizio della loro relazione. La causale del delitto è che lui non voleva che si laureasse oppure che lei non voleva tornare insieme a lui. Giulia perde la vita, perché viene punita, per un atto di insubordinazione. Non è questo un motivo abietto e turbe? Sproporzionato?

Il delitto di Giulia Cecchettin

Giulia purtroppo ha perso la vita nella sera dell’11 novembre. Poche ore prima era uscita con il suo ex fidanzato ed amico, Filippo Turetta. Erano andati al centro commerciale per comprare il vestito per la sua laurea e si sono fermati a mangiare lì.

Nessuno sa bene cosa è successo, ma poco dopo essere usciti, tra loro è scoppiata una lite, che si è trasformata in un delitto. Alla fine il ragazzo ha abbandonato il suo corpo senza vita, in una zona vicino al lago di Barcis.

Nella giornata di venerdì 1 dicembre, il medico legale ha eseguito l’autopsia sul corpo. Proprio da questo esame è emerso che Giulia è deceduta per i diversi fendenti che l’ex le ha inferto nella parte alta del corpo. Quando ha nascosto il corpo era già senza vita.