Per il delitto di Giulia Tramontano, potrebbe complicarsi la situazione del fidanzato: la spiegazione del legale

Sarà solo l’autopsia a dare delle risposte sul delitto di Giulia Tramontano e sul piccolo Thiago, il bimbo che la donna portava in grembo e che sarebbe dovuto nascere tra due mesi. Per i legali, visto ciò che stava vivendo in quei secondi, sarebbero potute iniziare le contrazioni.

Se questa ipotesi dei legali assunti della famiglia, trova delle conferme, la situazione di Alessandro Impagnatiello potrebbe cambiare e quindi aggravarsi. Il legale Giovanni Cacciopuoti ha dichiarato:

Non sappiamo se sotto lo stress dell’azione omicidiaria, ci possa essere stato un impulso di incremento, per esempio dell’ossitocina. Se fosse iniziato il travaglio, ci sarebbe una mutazione del capo di imputazione. Gli esami dei periti ora dureranno giorni. Nessuna ipotesi può essere ancora avanzata o ipotizzata, in una contestazione che poi deve condurre Impagnatiello davanti alla Corte d’Assise con il massimo delle aggravanti possibili.

Speriamo che i funerali possano essere celebrati la settimana prossima. Per poter organizzare il funerale di Giulia Tramontano e del piccolo Thiago, ci vorranno giorni. Speriamo di avere le salme nella metà della prossima settimana. La famiglia è travolta dal dolore, ma sanno che ci vogliono giorni per gli accertamenti.

Il delitto di Giulia Tramontano, commesso dal fidanzato

Il delitto della 29enne si è consumato nella serata di sabato 27 maggio. La donna era incinta al settimo mese ed il compagno Alessandro Impagnatiello, essendo stressato dalle due relazioni parallele che portava avanti, ha deciso di mettere fine alla sua vita.

L’uomo prima di ammettere la verità, ha fatto credere a tutti che in realtà era andata via. Tuttavia, dopo 5 giorni dalla sua scomparsa, ha deciso di confessare e far ritrovare il corpo.

Prima di occultarlo in una zona dismessa di Senago, lo ha tenuto tra il box ed il garage della loro abitazione. Ha deciso di nasconderlo solo nella sera di mercoledì.

L’uomo ora si trova in arresto, ma la situazione per lui inizia a farsi sempre più complicata. Saranno solo gli ulteriori esami e le indagini a dare un quadro completo su questo straziante episodio.