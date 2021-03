Confessa il killer dell’omicidio di Ilenia Fabbri, la donna uccisa nella sua abitazione a Faenza. Pierluigi Barbieri ha infatti ammesso di aver ucciso la donna. Gli inquirenti hanno affermato che presto sarà sentito anche l’ex marito della vittima, che secondo l’accusa è il mandante di questo efferato femminicidio.

Fonte Pixabay

Per il terribile omicidio di Faenza finalmente una svolta. Pierluigi Barbieri ha confessato di aver ucciso lo scorso 6 febbraio 2021 la donna, nella sua casa che si trova nella città in Emilia Romagna, in via Corbara. L’uomo ha risposto a tutte le domande degli inquirenti, durante l’interrogatorio, e ha ammesso tutte le sue colpe.

L’uomo di 53 anni, cervese che abita da un paio d’anni a Rubiera in provincia di Reggio, soprannominato Lo Zingaro, ha confessato davanti al gip Corrado Schiaretti e al pm Angelo Scorza di aver ucciso la donna. Il sicario, interrogato dagli inquirenti, ha permesso di ricostruire la vicenda, per la quale è indagato l’ex marito della vittima.

Claudio Nanni, ex marito di Ilenia Fabbri, è considerato dall’accusa il mandante dell’omicidio della donna. Attualmente si trova in carcere con l’accusa di aver ordinato al sicario di uccidere la donna, mentre lui si creava un alibi.

La donna 46enne è stata infatti uccisa a Faenza, nella sua abitazione in un complesso residenziale alle porte del centro del comune. Il corpo della donna presentava ferite di arma da taglio.

Fonte Pixabay

Mandante e assassino dell’omicidio di Ilenia Fabbri rimangono in carcere

Claudio Nanni, considerato il mandante, e Pierluigi Barbieri, l’esecutore del femminicidio, rimangono entrambi in carcere.

Fonte Pixabay

Le telecamere di videosorveglianza e le intercettazioni telefoniche hanno incastrato il killer della donna di Faenza. Claudio Nanni gli avrebbe promesso 20mila euro e un’auto, mentre l’ex marito continua a difendersi, dicendo che gli aveva detto solo di intimidirla, sottolineando che lo avrebbe pagato 2mila euro.