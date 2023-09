Omicidio di Maria Rosa Troisi, il marito in carcere ha cercato di togliersi la vita: ora si trova in ospedale

Si trova ora ricoverato in ospedale Marco Aiello, il marito di Maria Rosa Troisi, poiché la scorsa notte ha cercato di togliersi la vita in casa circondariale, nelle stesso modo in cui ha commesso il delitto della moglie. Le sue condizioni dovrebbero essere molto gravi.

Al momento le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire i contorni di questa vicenda così straziante. La donna ha lasciato due bambini di 6 e 9 anni.

Marco Aiello è un idraulico di 42 anni, che viveva nel comune di Battipaglia. Lo scorso maggio è emerso che aveva deciso di lasciare il lavoro, per stare vicino alla moglie, affetta da una malattia autoimmune.

Tra i due però, la situazione non era affatto semplice. Questo perché è venuto fuori dalle indagini che Marco Aiello aveva scoperto che la donna lo aveva tradito e da quel momento sono entrati in crisi.

Dopo il delitto l’uomo ha ammesso le sue colpe ed era chiuso nella casa circondariale. Tuttavia, nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 settembre, ha cercato di togliersi la vita, nello stesso modo in cui ha provocato il decesso della moglie.

Ora da ciò che è emerso le sue condizioni risultano essere molto gravi e si trova ricoverata in ospedale, nel reparto per i detenuti.

Il delitto di Maria Rosa Troisi

Da ciò che è emerso la telefonata al centralino è arrivata intorno alle 12.30, di mercoledì 20 settembre. Precisamente da una villetta che si trova in via Flavio Gioia, in frazione Lago, a Battipaglia, in provincia di Salerno.

Tra i due coniugi è scoppiata una lite. L’uomo poco dopo è uscito fuori, per allertare i Carabinieri. Però quando gli agenti sono intervenuti in casa, si sono trovati davanti alla straziante scena.

Con un’arma trovata in cucina, Marco Aiello ha messo fine alla vita della moglie con un colpo alla giugulare, che non le ha lasciato scampo. I medici l’hanno trovata agonizzante, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.