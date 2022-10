Nessun ultimo appuntamento, questo è ciò che è emerso dalle indagini sul triste decesso di Ilaria Sollazzo. Gli inquirenti al momento sono a lavoro per capire ciò che è davvero accaduto in quei minuti, vicino l’abitazione della donna, che stava per rientrare in casa.

Tutta la comunità al momento è sconvolta da questo triste episodio. Una separazione tra due genitori, che come accade spesso, si è conclusa nel peggiore dei modi.

Ilaria Sollazzo era uscita per stare con alcuni suoi amici. La figlia di soli 2 anni attendeva il suo rientro della sua abitazione. Tuttavia, è proprio in strada che il suo ex fidanzato, Antonio Russo attendeva il suo rientro.

Dopo una breve discussione, l’uomo ha tirato fuori l’arma che usava per lavorare e ha iniziato a sparare contro il parabrezza dell’auto. Sette colpi contro la ragazza, ma quelli che hanno portato al suo decesso sono due.

Antonio Russo ha atteso il suo rientro nei pressi della sua villetta e alla fine, l’ha costretta a fermarsi. Solo successivamente l’uomo avrebbe puntato l’arma verso sé stesso e avrebbe deciso di togliersi la vita. I vicini hanno fatto la triste scoperta solo la mattina seguente.

Chi era Ilaria Sollazzo, la giovane mamma morta per mano del suo ex

Ilaria si era laureata lo scorso anno e solo poco tempo fa, era riuscita ad intraprendere il lavoro dei suoi sogni. Era un’insegnante di sostegno ed una mamma di una bambina di appena due anni, avuta proprio dal suo ex.

Con Antonio Russo la relazione era iniziata diversi anni fa. Nel 2020 i due sono diventati genitori, ma da pochi mesi la donna aveva deciso di interrompere quella relazione ed iniziare una nuova vita.

Il loro rapporto era logorato e rovinato e lei non poteva più continuare. Tuttavia, l’uomo non ha mai accettato questa separazione ed è proprio per questo, che ha deciso di commettere il delitto.

Ilaria e la sua famiglia sono molto conosciuti nella comunità. Per questo sono davvero tante le persone che stanno cercando di mostrare affetto e vicinanza ai suoi cari. L’intera comunità al momento è sconvolta. Nessuno di loro avrebbe mai immaginato che la separazione si sarebbe conclusa in questo modo.