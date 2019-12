Omicidio Isabella Noventa, Manuela Cacco per la prima volta esce dal carcere Manuela Cacco è uscita dal carcere per andare a trovare il padre. La donna è reclusa in attesa che della condanna a 16 anni per l'omicidio di Isabella Noventa.

Per la prima volta Manuela Cacco è uscita dal carcere per andare a trovare il padre. La donna è reclusa in attesa che diventi definitiva la condanna a 16 anni di carcere per l’ omicidio di Isabella Noventa.

Manuela Cacco è potuta tornare a casa a Camponogara per andare a fare visita a suo padre, questa è la prima volta che l’ ex tabaccaia dopo essere stata condannata per l’ omicidio di Isabella Noventa, ha avuto il permesso di uscire dal carcere dove è reclusa in attesa della condanna definitiva a 16 anni di carcere per l’ omicidio della segretaria di Albignasego.

Questo si tratta di un permesso speciale che ha ricevuto a causa delle condizioni di salute del suo papà. Così, l’ ex amante di Freddy Sorgato, è tornata per la prima volta dopo essere stata arrestata nella sua casa ed è rimasta lì per circa due ore. Dopo è stata portata nuovamente nel carcere.

Manuela Cacco è stata condannata a 16 anni e sei mesi per essere stata complice nell’omicidio di Isabella Noventa insieme al suo ex amante Freddy Sorgato.

L’omicidio è avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 gennaio nella casa di Noventa Padovana di proprietà di Freddy Sorgato. Il crimine, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, è stato commesso da Freddie e da sua sorella Deborah Sorgato. I due sono stati condannati a 30 anni di carcere.

Freddy ed Isabella Noventa avevano da tempo concluso la loro relazione che vedeva coinvolte anche la sorella Deborah e Manuela che era amante di Freddy ed amica della segretaria.

Dopo i vari interrogatori la prima a crollare fu proprio Manuela. La donna ammise di essere stata coinvolta nell’omicidio premeditato di Isabella e raccontò agli inquirenti che Deborah quel giorno aveva aggredito la vittima con un martello e poi le aveva coperto la testa con una busta.