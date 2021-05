Omicidio Roberta Siragusa, spunta il video della svolta: si vede il momento in cui viene data alle fiamme

Spuntano nuovi indizi che potrebbero rappresentare una svolta per quanto riguardo l’omicidio di Roberta Siragusa. É infatti comparso davanti al gip di Termini Imerese un video che ritrae un uomo che dà alle fiamme la 18enne. Immagini davvero forti che mostrano gli ultimi istanti di vita della giovane Roberta.

Nuovi importanti indizi insorgono riguardo l’omicidio di Roberta Siragusa. In queste ultime ore è spuntato un video che ritrae gli ultimi minuti di vita della 18enne. Sono delle immagini davvero forti il cui protagonista è un uomo che dà alle fiamme la giovane mentre lei è ancora viva.

Già l’autopsia aveva svelato che la morte di Roberta Siragusa è avvenuta a causa di ustioni provocate dalle fiamme. E il video in questione rappresenta una prova importante. Nelle immagini, infatti, quello che si evince è un uomo che dà fuoco alla ragazza la quale avrebbe avuto un’agonia di circa 5 minuti.

Queste sono state le parole del consulente tecnico d’ufficio riguardo le cause della morte di Roberta:

Il decesso di Roberta è stata causato da un arresto cardio-circolatorio e respiratorio conseguente al gravissimo stato di shock causato dalle estese e gravissime ustioni del capo e soprattutto del tronco e degli arti superiori, fino alla carbonizzazione di ampie parti della superficie corporea.

Omicidio Roberta Siragusa, le parole della famiglia della giovane dopo la comparsa del video

Alcune telecamere di un bar che si trova nelle vicinanze del campo in cui è avvenuto l’omicidio di Roberta hanno ripreso il corpo della vittima dato alle fiamme. Il tutto si svolge mentre un uomo si allontana, salendo poi in macchina per controllare il corpo bruciante. Dopo la comparsa di queste forte immagini, i legali della famiglia Siragusa hanno dichiarato: