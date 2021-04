Marco Vannini è stato ucciso la notte del 18 maggio del 2015, dopo tanti anni la ferita è ancora aperta e le ricostruzioni giudiziarie hanno sentenziato che a sparare il colpo fatale è stato Antonio Ciontoli, padre di Martina Ciontoli, al tempo fidanzata della vittima.

Proprio oggi, a qualche mese dalla sentenza finale, Martina Ciontoli è tornata a palare di quella tremenda notte. La ragazza aveva 19 anni e ricorda quella notte come un “incubo terrificante”.

A distanza di sei anni, anche il fratello, Federico Ciontoli ha rotto il silenzio e concorda con la sentenza dei giudice: è giusto che il padre paghi per quel che ha fatto, ma i fratelli non vogliono che si pensi che dietro a quella tremenda notte ci sia stata premeditazione e complicità.

Martina Ciontoli ribadisce che si è trattato di uno scherzo e si professa ferita di chi l’ha descritta come una persona fredda, senza scrupoli ed incapace di provare sentimenti. La giovane, ad oggi infermiera, sostiene di non riuscire ancora a toccare l’argomento:

Da anni non riesco a parlarne. Con nessuno. Neanche con chi mi è più vicino. A volte non so comportarmi… a volte sono fuori di me. Come se il dolore sia troppo forte per essere spiegato, per essere capito… A volte mi sembra di non poter comprendere io stessa l’inferno che ho vissuto. E che vivo. Cosa provo nei confronti di mio padre. Cosa ho provato e provo per non aver potuto piangere la perdita di Marco insieme a Marina e Valerio che per me erano come una seconda famiglia.