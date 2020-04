Per l’OMS la Svezia è un modello da seguire per convivere con il Virus L'Organizzazione Mondiale per la Sanità non ha dubbi: la Svezia è il paese da seguire come modello per la convivenza con il virus, è basato sulla fiducia

Da mesi ormai si discute su come la Svezia abbia affrontato l'emergenza mondiale dovuta al Coronavirus, oggi però arriva la risposta ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che non ha dubbi: "è il modello da seguire" Da subito infatti la Svezia aveva fatto discutere per non aver imposti misure abbastanza restrittive: in alcune parti del Paese infatti erano rimasti aperti bar, ristoranti, scuole, musei le regole del lockdown sono state da subito semplici: sono state vietati gli eventi con più di 50 persone e le manifestazioni sportive, ma poco altro Il Capo dell'OMS, Mike Ryan durante una conferenza stampa ha specificato come sia falso che "la gente pensa che la Svezia non abbia fatto nulla" per proteggersi dal Covid aggiungendo che: "Se dobbiamo arrivare a un nuovo modello di vita di ritorno alla società senza nuovi lockdown, penso che la Svezia possa essere un esempio da seguire" Gli Svedesi si sono infatti "auto-regolati" per tutto il corso dell'emergenza, il Governo ha dato loro fiducia e sembra abbia funzionato, la collaborazione del cittadini ha fatto si che i numeri dell'emergenza siano rimasti contenuti "Il loro modello è un strategia forte di controllo e una forte fiducia e collaborazione da parte della comunità. Vedremo se sarà un modello di pieno successo o meno. Stanno capendo come convivere con il virus in tempo reale, il loro modello è un strategia forte di controllo e una forte fiducia e collaborazione da parte della comunità. Vedremo se sarà un modello di pieno successo o meno" Gli Svedesi sono passati subito alla fase di convivenza con il virus, regolando al massimo i rapporti personali. Mike Ryan aggiunge: "Dobbiamo adattarci a relazioni modulate dalla presenza del virus, dobbiamo sapere che c'è, in famiglia, in comunità e questo potrebbe cambiare il modo in cui viviamo I numeri del Coronavirus in Svezia In Svezia sono stati raggiunti i 20.000 casi, nelle ultime 24 ore si sono registrati 681 casi e 107 vittime: il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza si aggira intorno ai 2.462 mentre i guariti sono circa 1.000