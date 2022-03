Torna l’ora legale in Italia in questo 2022: e lo avrai già capito dai tanti meme sui social che come al solito ci ricordano che questa è l’unica cosa legale rimasta nel nostro paese. Quando dobbiamo spostare le lancette del nostro orologio? E dovremo farlo in avanti o indietro? Ecco tutto quello che devi sapere. Compreso il fatto che si dormirà un’ora in meno.

Fonte foto da Pixabay

L’ora legale cambierà in Italia nella notte tra sabato 26 marzo 2022 e domenica 2 marzo 2022. Dovrai spostare le lancette di un’ora in avanti alle 2 di notte: il sole sorgerà e tramonterà un’ora più tardi, quindi la sera avremo più luce.

L’ora legale, come al solito, durerà sette mesi, quando tornerà in vigore l’ora solare. Se vuoi già sapere quando le lancette torneranno un’ora indietro, devi sapere che il cambio dell’orario è fissato nella notte tra sabato 30 ottobre 2022 e domenica 31 ottobre 2022.

Da tempo ormai nei mesi estivi, rispetto al fuso di appartenenza, molti paesi adottano l’ora legale. L’iniziativa è nata nel 1916 in Gran Bretagna e ha lo scopo di sfruttare di più la luce del sole. Già a fine Settecento Benjamin Franklin aveva ipotizzato di spostare le lancette per avere più luce.

Ma fu solo nel 1895 che l’entomologo e astrologo neozelandese di origine britannica George Vernon Hudson ebbe l’intuizione adottata poi nel 1916. Lo scopo è quello di risparmiare energia. L’Italia fu uno dei paesi a sperimentare fin da subito l’ora legale, poi utilizzata anche durante la seconda guerra mondiale, per risparmiare elettricità nel periodo bellico.

Fonte foto da Pixabay

Ora legale in Italia 2022: ricordati di spostare in avanti le lancette degli orologi

Se smartphone, computer e orologi smart non hanno bisogno del nostro intervento, perché si aggiornano automaticamente, per tutti gli altri orologi dovrai spostare l’orario a mano dalle 2 di notte alle 3 di notte.

Fonte foto da Pixabay

Se dormiremo così un’ora in meno, potremo consolarci del fatto che con l’ora legale in Italia si risparmiano in 7 mesi 190 milioni di euro e 420 milioni di kilowattora. Visto il costo delle bollette, non male!