Orfano adottato da una coppia povera, li ripaga così.

La vita in alcune occasioni sa sorprendere positivamente le persone. Non tutti nascono con le stesse possibilità, qualcuno nasce orfano, qualcun altro ha difficoltà ad avere il sostentamento minimo necessario. Vi sono però persone speciali, con cuori veramente grandi che riescono a cambiare la vita delle persone con poco. La storia di oggi giunge dalle Filippine.

Nanay e Tatay sono una coppia che vive nelle Filippine e che conduce una vita molto semplice e modesta. Questo però non ha impedito loro di adottare un bambino ed aiutarlo ad avere un’esistenza migliore di quella che aveva fino ad allora.

“Avevo 3 mesi quando Nanay e Tatay mi adottarono. La vita è stata molto difficile. Dovevo studiare e lavorare contemporaneamente, ma eravamo felici quando riuscivamo a mangiare due pasti al giorno. Inoltre, vivevamo in un appartamento di 20 metri quadrati”, ha raccontato l’uomo.

Hanno adottato Jayvee all’età di soli tre mesi. La famiglia aveva problemi economici non indifferenti, ma nonostante ciò sono stati in grado di cambiare la vita del piccolo.

Jayvee è cresciuto ed è riuscito a scalare i gradini della società divenendo un uomo di successo, malgrado le avversità.

Il “piccolo orfano” non ha mai dimenticato gli sforzi che i suoi genitori adottivi hanno affrontato per lui, e giurava da sempre che se mai avesse avuto successo nella vita, li avrebbe ripagati.

In uno dei suoi Post su Facebook, Jayvee scrive: “Nanay è una commerciante, Tatay un portinaio. Ora che ho la possibilità di ripagarli, mi assicurerò che si realizzino tutti i loro sogni e che siano ancora migliori di quello che avrebbero mai potuto immaginare”.

Oggi Jayvee è riuscito a realizzare i sogni dei propri genitori, regalando loro una bellissima casa da sogno con ben sette camere. Jayvee afferma: “È stata costruita in un anno e ho pagato tutto in contanti. Dalla vecchia casa non abbiamo portato nulla, solo la televisione che ho regalato ai miei genitori per Natale”.

Jayvee non perde occasione per accontentarli e per stare con loro. Spesso li porta in vacanza con sé a giro per il mondo! Il bene viene sempre ripagato con il bene.