A poco più di 10 anni di distanza dal delitto dell’allora sua fidanzata, la modella sudafricana Reeva Steenkamp, L’ex atleta paralimpico Oscar Pistorius ha ottenuto la condizionale che gli permetterà di uscire di prigione. L’omicidio avvenne nel giorno di San Valentino del 2013.

Erano i primi anni del 2000 quando il nome di un ragazzo sudafricano iniziò a circolare in tutto il mondo. Non si trattava di un ragazzo come tanti, ma di un sudafricano che, sebbene avesse una grave disabilità alle gambe, dimostrò straordinarie doti atletiche.

Amputato bilaterale, con due protesi in titanio alle gambe è riuscito a raggiungere dei risultati straordinari, che lo hanno portato a gareggiare anche nelle competizioni di normodotati.

Il suo nome, tuttavia, è circolato in tutto il mondo nel 2013 per una questione che, purtroppo, non c’entrava nulla con la pista di atletica.

Il 14 febbraio di quell’anno, infatti, venne arrestato per l’uccisione dell’allora sua fidanzata, la 29enne modella sudafricana Reeva Steenkamp.

Pistorius sparò quattro colpi di pistola che attraversarono la porta del bagno della sua casa di Pretoria e provocarono il decesso della giovane.

L’ex atleta confessò subito di essere stato lui e di aver sparato perché convinto che nel bagno ci fosse un intruso.

Il processo di Oscar Pistorius

Da allora iniziò un lungo e contorto processo giudiziario, che lo vide entrare e uscire dal carcere diverse volte.

La prima volta venne rilasciato il 22 febbraio del 2013, quando gli venne concessa la libertà su cauzione.

Il 12 settembre del 2014 venne riconosciuto colpevole e condannato a 8 anni complessivi di carcere per omicidio colposo e per il possesso illegale di armi da fuoco.

Oscar Pistorius trascorse 1 anno in prigione, poi gli vennero assegnati gli arresti domiciliari.

Il 3 dicembre del 2015, la Corte Suprema d’Appello del Sudafrica ha accolto il ricorso della procura, tramutando il reato di omicidio da colposo a volontario. Dopo altre tappe del processo, nel novembre del 2017 Pistorius è stato condannato a 13 anni e 6 mesi di reclusione.

A gennaio sarà rilasciato

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia riguardante il prossimo rilascio di Oscar Pistorius.

L’ex atleta, allora soprannominato ‘Blade Runner’, potrà uscire dalla prigione a gennaio, con la condizionale.

Continuerà a seguire incontri sul controllo della rabbia e contro la violenza sulle donne. La sua sarà una libertà vigilata.