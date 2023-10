Un episodio davvero straziante è avvenuto nella prima mattina di oggi, mercoledì 18 ottobre, quando il sole non era ancora sorto. Dei passanti hanno trovato un neonato abbandonato sotto una macchina parcheggiata: aveva ancora il cordone ombelicale attaccato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno avviato sin da subito tutte le indagini del caso. Avrebbero anche già rintracciato la madre, che si trova in ospedale per le cure del caso.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 5.30 del mattino di mercoledì 18 ottobre. Precisamente nel piccolo comune di Osilo, che si trova nella colline, i provincia di Sassari.

Per tutti sembrava essere una giornata come le altre. Molto probabilmente alcune persone uscite a quell’ora, stavano per andare a lavoro. Quando all’improvviso, è avvenuto l’impensabile.

Hanno sentito il pianto disperato del bambino e si sono messi subito a cercare da dove potesse provenire. Dopo pochi secondi però, hanno fatto una scoperta davvero straziante, che ha sconvolto.

Il neonato, probabilmente con poche ore di vita, era stato abbandonato sotto una macchina parcheggiata. Era completamente nudo ed aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. Da qui è partita la disperata chiamata ai sanitari ed anche alle forze dell’ordine.

Neonato abbandonato: le condizioni del piccolo e della madre

Il bambino da ciò che è emerso ora si trova ricoverato all’ospedale di Sassari. Nonostante i segni di ipotermia per il freddo, sembra essere in condizioni davvero molto buone.

Da ciò che è emerso in queste ore, gli agenti intervenuti sul caso, sono anche riusciti a rintracciare la madre. Anche lei si trova ricoverata in nosocomio, poiché dovrà essere sottoposta alle cure del caso.

Le forze dell’ordine al momento stanno lavorando per capire cosa è successo e soprattutto cosa ha spinto la donna, ad abbandonare il suo bambino. Molto probabilmente sarà ascoltata dagli inquirenti. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio.